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「高雄霹靂舞國際大賽」9月港都開戰！破400人來尬舞

▲「高雄霹靂舞國際大賽」9月將於港都開戰！。（圖／高雄市政府運動發展局提供）

▲「高雄霹靂舞國際大賽」9月將於港都開戰！。（圖／高雄市政府運動發展局提供）

體育中心／綜合報導

2023年本市首次舉辦「高雄霹靂舞國際大賽」，吸引全球23個國家地區近400名世界各國菁英齊聚港都尬舞，並大受選手好評。2024年延續奧運霹靂舞運動熱潮，於2024巴黎奧運後辦理「2024高雄霹靂舞國際大賽」，9月14、15日於高雄流行音樂中心海音館火熱開戰！17日舉行報名記者會，邀請全國霹靂舞高手勇於挑戰，與世界級霹靂舞好手共同尬舞，有機會挑戰各國奧運代表選手。

今日記者會出席貴賓有立法委員林岱樺、高雄市議員白喬茵、湯詠瑜、立委許智傑服務主任黃鐘龍及市議員黃文益、高忠德、陳慧文、李雅慧等服務處代表、市政顧問張泰源、青年局長張以理、贊助商中華電信高雄營運處總經理柯偉震、DAZN總監葉雨瑄等。

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霹靂舞(Breaking)運動是從文化誕生的藝術，不僅講求技巧、多樣性、獨創性、風格外，更結合表演性與音樂性，因此2024年巴黎奧運將首次舉辦霹靂舞競賽項目，而台灣史上第一位霹靂舞國手孫振（B-Boy Quake），將代表台灣霹靂舞B-Boy站上奧運這個最高殿堂！

為延續奧運霹靂舞運動風氣，「2024高雄霹靂舞國際大賽」將邀請奧運排名前十的選手及全球霹靂舞神之領域的Red Bull BC One全明星選手來台參賽，要讓我國民眾親眼目睹2024巴黎奧運霹靂舞激烈對戰，期待在舞台上見證奧運精神和霹靂舞的熱情交融，帶來一場最精彩的舞蹈盛宴！

17日記者會由全台最知名的在地團體蘋果家族開場，蘋果家族特地為今日記者會精心編排專屬的霹靂舞風開場舞蹈，為記者會帶來強而有力的氣氛，而去年十五歲以下個人賽總決賽中擊敗日本選手拿下冠軍的NANA也出席今天的記者會小秀一段引起全球瘋傳的霹靂舞蹈技術，NANA表示期待今年奧運級選手到台灣來參加比賽，可以看到世界最頂級的舞者。

運發局局長侯尊堯表示，今年總獎金達150萬，並特別選在巴黎奧運之後舉辦，邀請世界知名的霹靂舞選手到台灣，這些選手當中有機會拿下巴黎奧運霹靂舞獎牌，期待他們來到高雄跟大家見面，歡迎大家報名參加挑戰世界級的霹靂舞者，更可以免費索票進場看見奧運級的競賽，特別感謝中華電信當我們的助力，希望全國的觀眾9月來到高雄，為我們選手加油。

青年局局長張以理到場表示，2024雄爭舞鬥國際街舞大賽9/7(六)於高流海音館熱血開戰，項目有「排舞競賽」、「Battle競賽」及「K-pop即播即跳」，除了有高額獎金外，排舞賽冠軍隊伍將受邀到高雄霹靂舞國際大賽擔任表演嘉賓，與運發局一起打造街舞城市。

2024高雄霹靂舞國際大賽項目包含四人團體賽、男女個人賽及限定十五歲以下個人賽，還增加Openstyle全舞風邀請賽；5月起陸續於南韓、日本、越南、馬來西亞、香港、澳門、寮國等16個國家/地區辦理資格賽，資格賽冠軍將能晉級世界總決賽。另外，9月14日則舉辦海選預賽，最終8強晉級9月15日總決賽，期待以霹靂舞運動形塑正面、陽光形象，廣邀世界各國菁英齊聚港都，與台灣好手角逐冠軍寶座！一起將高雄打造為霹靂舞藝術文化的城市！報名及索票網址請上www.accupass.com/go/2024rcbic

關鍵字： 霹靂舞高雄

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