悍將比佛利轉戰以色列　5年前嗆柯瑞「如今離開NBA」糗被笑

Breaking: Patrick Beverley plans to sign with Israeli basketball club Hapoel Tel Aviv BC, he announced via the Pat Bev Pod. pic.twitter.com/mhD0LieUEv — ESPN (@espn) July 16, 2024

記者游郁香／綜合報導

在NBA打滾了12年的防守悍將比佛利(Patrick Beverley)，今(17)日在個人播客節目公開下季動向，他決定離開NBA轉投以色列勁旅特拉維夫馬卡比(Maccabi Tel Aviv)。「瘋狗貝」上季先後披七六人與公鹿戰袍，他在季後賽拿球砸球迷，又拒絕接受未訂閱他播客節目的資深媒體人訪問，引發巨大爭議。

▲公鹿比佛利在球隊輸球淘汰下，竟離譜拿球砸球迷。（圖／CFP）

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36歲的比佛利曾在2014至2020年期間，3度進入年度最佳防守陣容，但他過去4季淪為「浪人」，輾轉換了6個東家，他上季分別披七六人與公鹿戰袍，出賽73場，繳出場均6.2分，2.6籃板和3.3助攻。

▲比佛利2019年效力快艇時曾嗆柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

比佛利今年季後賽惹出爭議，他在首輪G6最後時刻兩度拿球砸向溜馬球迷，賽後又拒絕接受未訂閱他播客節目的資深女製片人亞當斯(Malinda Adams)的訪問。儘管他事後親自致電向當事人道歉，坦承自己必須變得更好，仍止不住批評聲浪，NBA也對他祭出禁賽4場處分。

在NBA打滾12年的比佛利，今日在個人節目《Pat Bev Podcast》上宣布，下季將轉戰以色列勁旅特拉維夫馬卡比，「他們給了我所要求的一切，我無法拒絕。」

這個消息傳出後，又有勇士迷翻出比佛利5年前嗆天王柯瑞(Stephen Curry)的內容來挖苦他。比佛利2019年效力快艇時向柯瑞嗆聲，「接下來5年屬於我們。」如今5年過去了，柯瑞在2022年又率灣區大軍贏得1冠，比佛利的最佳紀錄則是止步西區冠軍賽，有2年更在首輪就出局，如今還將離開NBA，並沒有「實踐」自己的諾言。