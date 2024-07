悍將比佛利轉戰以色列　5年前嗆柯瑞「如今離開NBA」糗被笑

Breaking: Patrick Beverley plans to sign with Israeli basketball club Hapoel Tel Aviv BC, he announced via the Pat Bev Pod. pic.twitter.com/mhD0LieUEv

記者游郁香/綜合報導

在NBA打滾了12年的防守悍將比佛利(Patrick Beverley),今(17)日在個人播客節目公開下季動向,他決定離開NBA轉投以色列勁旅特拉維夫馬卡比(Maccabi Tel Aviv)。「瘋狗貝」上季先後披七六人與公鹿戰袍,他在季後賽拿球砸球迷,又拒絕接受未訂閱他播客節目的資深媒體人訪問,引發巨大爭議。

▲公鹿比佛利在球隊輸球淘汰下,竟離譜拿球砸球迷。(圖/CFP)

36歲的比佛利曾在2014至2020年期間,3度進入年度最佳防守陣容,但他過去4季淪為「浪人」,輾轉換了6個東家,他上季分別披七六人與公鹿戰袍,出賽73場,繳出場均6.2分,2.6籃板和3.3助攻。

▲比佛利2019年效力快艇時曾嗆柯瑞。(圖/達志影像/美聯社)

比佛利今年季後賽惹出爭議,他在首輪G6最後時刻兩度拿球砸向溜馬球迷,賽後又拒絕接受未訂閱他播客節目的資深女製片人亞當斯(Malinda Adams)的訪問。儘管他事後親自致電向當事人道歉,坦承自己必須變得更好,仍止不住批評聲浪,NBA也對他祭出禁賽4場處分。

在NBA打滾12年的比佛利,今日在個人節目《Pat Bev Podcast》上宣布,下季將轉戰以色列勁旅特拉維夫馬卡比,「他們給了我所要求的一切,我無法拒絕。」

這個消息傳出後,又有勇士迷翻出比佛利5年前嗆天王柯瑞(Stephen Curry)的內容來挖苦他。比佛利2019年效力快艇時向柯瑞嗆聲,「接下來5年屬於我們。」如今5年過去了,柯瑞在2022年又率灣區大軍贏得1冠,比佛利的最佳紀錄則是止步西區冠軍賽,有2年更在首輪就出局,如今還將離開NBA,並沒有「實踐」自己的諾言。

"You had the last 5 years. The next 5 years are mine."



Here's a look back at Pat Bev talking trash to Steph Curry in 2019 pic.twitter.com/6V7dhn8J7L