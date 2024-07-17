巴黎奧運台灣射箭代表隊出發　總教練：值得期待

▲中華射箭代表隊戴宇軒(左起)、林子翔、湯智鈞、雷千瑩、邱意晴、李彩綺。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

2024巴黎奧運將於7月26日開幕，被賦予奪牌、奪金重任的台灣射箭代表隊今晚啟程出發，總教練劉炳宏受訪時強調：「經過10天的微調，目前男、女隊狀況都不錯，值得期待。」

台灣男、女射箭代表隊在本屆巴黎奧運取得各3席的滿額門票，男子隊派出湯智鈞、戴宇軒、林子翔；女子隊則有雷千瑩、邱意晴、李彩綺。上屆東京奧運，台灣男子射箭代表隊拿下1面團體銀牌，湯智鈞則獲得個人第4。

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為了讓射箭代表隊更有臨場比賽經驗，教練團特地在7月5日舉辦了一場模擬賽，讓選手提前適應站在高台上比賽的感受。

根據巴黎奧運官網的賽程安排，台灣男、女射箭代表隊將於7月25日、開幕前1天就舉行個人資格排名賽，而他們也是台灣代表團中最早出賽的選手。

劉炳宏在接受中央社記者訪問時表示，經過模擬賽以及後續企業聯賽考驗，「男、女射箭隊的選手都有進行一些微調，目前大家狀態都不錯，很值得期待。我們出發前也讓選手放了1、2天假，稍微釋放一下壓力。」

劉炳宏透露，儘管射箭隊25日比完資格排名賽後，要等到7月28日才有比賽，「但聽說開幕式可能會拖到凌晨才結束，所以教練團和選手討論溝通完之後，還是決定不參加，畢竟選手們也都還要正常練習。」

林子翔表示，自己很期待站上奧運賽場的那一刻，「畢竟我從選拔賽結束後，過去這半年一直想著也期待著奧運到來，現在終於要出發了，其實心裡有些興奮。」

▲中華射箭代表隊戴宇軒(左起)、林子翔、湯智鈞、雷千瑩、邱意晴、李彩綺。（圖／記者李毓康攝）