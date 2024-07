FMVP布朗看「詹皇之子」打夏季聯賽　直言布朗尼不是職業球員

▲布朗(Jaylen Brown)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

湖人今(16)日在夏季聯賽出戰塞爾提克,備受矚目的詹皇之子布朗尼(Bronny James)全場出戰21分鐘,5投1中貢獻2分、3籃板、1助攻,表現十分平淡,在場邊觀戰的塞爾提克新科FMVP布朗(Jaylen Brown),被抓包在場邊直言,「我不認為布朗尼是職業球員。」

Jaylen Brown says this after Bronny James scores 2pts in a Summer League game.. “I don’t think Bronny is a Pro” pic.twitter.com/UGjv4tdQXz

從社群媒體瘋傳的影片中可以看到,布朗對著女友凱斯蕾(Kysre Gondrezick)以及WNBA球員里絲(Angel Reese)說,「我不認為布朗尼是職業球員。」隨後凱斯蕾的回應也被解讀出來,「我認為他肯定會加入G聯盟球隊。」布朗接著又說,「我不這麼認為,我認為因為他的名字,他會進入湖人隊」。

