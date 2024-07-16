FMVP布朗看「詹皇之子」打夏季聯賽　直言布朗尼不是職業球員

▲布朗（Jaylen Brown）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

湖人今（16）日在夏季聯賽出戰塞爾提克，備受矚目的詹皇之子布朗尼（Bronny James）全場出戰21分鐘，5投1中貢獻2分、3籃板、1助攻，表現十分平淡，在場邊觀戰的塞爾提克新科FMVP布朗（Jaylen Brown），被抓包在場邊直言，「我不認為布朗尼是職業球員。」

Jaylen Brown says this after Bronny James scores 2pts in a Summer League game..



“I don’t think Bronny is a Pro” pic.twitter.com/UGjv4tdQXz [廣告]請繼續往下閱讀... July 16, 2024

從社群媒體瘋傳的影片中可以看到，布朗對著女友凱斯蕾（Kysre Gondrezick）以及WNBA球員里絲（Angel Reese）說，「我不認為布朗尼是職業球員。」隨後凱斯蕾的回應也被解讀出來，「我認為他肯定會加入G聯盟球隊。」布朗接著又說，「我不這麼認為，我認為因為他的名字，他會進入湖人隊」。

Jaylen Brown: “I don’t think Bronny [James] is a pro.”



Kysre Gondrezick: “I think he’ll be on the G-league team for sure.”



JB: “I don’t think so, I think because of his name he’ll be on the Lakers.”



(via @NBCSCeltics)pic.twitter.com/XNXeAT0wUZ — ClutchPoints (@ClutchPoints) July 16, 2024

這段對話沒有得到布朗本人證實，不過已經在網路上掀起諸多正反討論，「湖人和塞爾提克又多一點仇恨值了」、「有人終於肯說實話了」、「他對一個孩子的仇恨令人噁心」、「凱斯蕾可能不應該說話 ，因為她被WNBA球隊放棄了」。

今年拿下總冠軍和FMVP的布朗，對美國籃協未選他頂替傷退的雷納德（Kawhi Leonard）進入奧運代表隊很不滿，他今日正面回應此事，「我一點也不訝異，我也替（塞爾提克隊友）懷特（Derrick White）感到開心。我和懷特很好，我並沒有因此覺得驚訝。」