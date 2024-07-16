阿隆索首輪僅敲12轟爆冷淘汰　不排除再戰全壘打大賽

▲大都會阿隆索（Pete Alonso）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

大聯盟今（16日）舉行明星週全壘打大賽，曾獲2019、2021年2屆全壘打大賽冠軍的「北極熊」阿隆索（Pete Alonso），立志追平水手傳奇球星小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）3屆全壘打大賽冠軍紀錄，但他在首輪僅敲出12轟遭到淘汰，不過他表示未來將再次參賽。

阿隆索在首輪正規時間敲出9轟，獎勵時間稍微進入狀況，敲出3轟，首輪累積12轟，無緣晉級下一輪。根據《SNY》報導，他在賽後表示，「我今天沒有表現出最佳狀態，這讓人失望。但對我來說，能夠與其他球員在這裡比賽是一種幸福，也是非常有趣的體驗，但今天不是我的日子，希望贏家能夠享受這一切。」

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雖然這次表現不如預期，但他仍期待再次參加全壘打大賽，「這是我從小就非常嚮往的活動，基本上我就是為了7、8歲的自己而參賽，能夠在這裡表現是一種福氣，這是一個超級有趣的活動，我熱愛在這裡競爭，所以肯定還會參賽。」

身為大都會當家球星的阿隆索近期深陷交易傳聞，但他在今天再次表示相當喜愛紐約這座城市，以及大都會這支球團，「我非常高興能成為大都會人，非常自豪能夠成為大都會人，我很想留下來，我不想被交易，我喜歡它，這裡（紐約）就是我家」。