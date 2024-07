直言不想被交易　阿隆索：身為大都會球員非常自豪

▲阿隆索(Pete Alonso)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

紐約大都會在全明星週前取得49勝46敗的戰績,在相對較弱的國聯中區目前緊咬最後一個外卡席位,這也使得球隊在7月30日交易大限截止日期,從可能的賣家轉變為可能的買家,當家球星阿隆索(Pete Alonso)則表示球員參加季後賽至關重要,自己不想被交易,身為大都會隊球員感到非常自豪。

"I love New York. I love the Mets. I love being in Queens." Pete Alonso talks about playing for the Mets, how the fans have embraced him, and why he's "super-proud" to be a Met: pic.twitter.com/HpLBRDwo7B

作為大都會唯一入選全明星賽的球員,阿隆索直言接下來的兩週會堅持說服管理層,表示球員參加季後賽的信念與重要性,希望大都會在下半季奮力一搏,如果球隊不拚,自己一定會成為交易候選人。

「我非常高興能成為大都會人,非常自豪能夠成為大都會人,」阿隆索在參加全壘打大賽前說道。 「再說一遍,這真是太棒了,我很想留下來,我不想被交易,我喜歡它,這裡(紐約)就是家」。

Pete Alonso on the Mets:



“I don’t want to get traded, I love this organization, I love this city, this is where I want to be, it’s home.”



The Polar Bear wants to remain in New York. pic.twitter.com/Za7VcTFibX