直言不想被交易　阿隆索：身為大都會球員非常自豪

▲阿隆索（Pete Alonso）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約大都會在全明星週前取得49勝46敗的戰績，在相對較弱的國聯中區目前緊咬最後一個外卡席位，這也使得球隊在7月30日交易大限截止日期，從可能的賣家轉變為可能的買家，當家球星阿隆索（Pete Alonso）則表示球員參加季後賽至關重要，自己不想被交易，身為大都會隊球員感到非常自豪。

"I love New York. I love the Mets. I love being in Queens."



Pete Alonso talks about playing for the Mets, how the fans have embraced him, and why he's "super-proud" to be a Met: pic.twitter.com/HpLBRDwo7B [廣告]請繼續往下閱讀... July 15, 2024

作為大都會唯一入選全明星賽的球員，阿隆索直言接下來的兩週會堅持說服管理層，表示球員參加季後賽的信念與重要性，希望大都會在下半季奮力一搏，如果球隊不拚，自己一定會成為交易候選人。

「我非常高興能成為大都會人，非常自豪能夠成為大都會人，」阿隆索在參加全壘打大賽前說道。 「再說一遍，這真是太棒了，我很想留下來，我不想被交易，我喜歡它，這裡（紐約）就是家」。

Pete Alonso on the Mets:



“I don’t want to get traded, I love this organization, I love this city, this is where I want to be, it’s home.”



The Polar Bear wants to remain in New York. pic.twitter.com/Za7VcTFibX — MetsMuse (@MetsMuse) July 15, 2024

大都會隊上週以現金和日後指定球員與光芒換來上季繳出生涯年的牛棚投手梅頓（Phil Maton），總管史坦爾斯（David Stearns）期望這筆交易能補強自家不穩定的牛棚，並稱會繼續關注交易市場，接下來的兩週將決定大都會的未來走向。

「現在（在交易截止日期之前）可能會發生很多事情，無論管理層決定做什麼，那都是他們的特權，」阿隆索說道，「但是，對我來說，我的工作就是每天盡我所能幫助贏得球賽，我喜歡這個組織，我喜歡這座城市，所以我只想每天晚上為球隊裡的人和球迷盡我所能」。