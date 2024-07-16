中華跆拳道巴黎奧運唯一希望　國民女神羅嘉翎全力出擊

▲跆拳道女神羅嘉翎。（圖／資料照記者林敬旻攝）

記者杜奕君／綜合報導

本屆巴黎奧運，中華代表隊在跆拳道項目僅有「國民女神」羅嘉翎在女子57公斤級出賽，飽受腳部疲勞性骨折傷勢困擾，羅嘉翎在今年首場正式國際賽，就將面臨奧運五環殿堂的重大考驗，先前在6月評估傷勢已經恢復8成，羅嘉翎不僅要積極備戰，更得面臨減重的強大考驗，希望能為中華隊在本屆巴黎奧運跆拳道項目拚出佳績。

上屆東京奧運勇奪女子跆拳道57公斤級銅牌，羅嘉翎經歷去年多達13個賽事的密集備戰，雖然在杭州亞運拿下57公斤級銀牌，但也造成疲勞性骨折的傷勢，讓她面臨長時間休養，並以此次巴黎奧運作為今年度首場正式比賽。

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預計在8月1號前進巴黎，羅嘉翎除了積極訓練，希望在奧運前達到最佳狀態，在體重維持上更是煞費苦心，目前身高已經達184.5公分的她，為了能在57公斤量級順利出賽，先前也曾公布自己在國訓中心的「魔鬼飲控菜單」，「輕強度日」訓練，每天僅能攝取800大卡熱量，「中強度日」也僅有1200大卡的飲食熱量額度，可說為了備戰此次奧運做足準備。

上屆東奧，中華隊在跆拳道項目共有4人取得參賽資格，最終由羅嘉翎拿下銅牌殊榮，不過此次在僅有羅嘉翎取得參賽資格，且經歷大傷過後就得面對高強度的奧運賽事，跆拳道女神是否能再次寫下佳績，全國人民都在期待。

巴黎奧運跆拳道重點日程

女子57公斤級羅嘉翎

8月8日

15:10起

（8/9 03:07銅牌戰、03:39金牌戰）

▲羅嘉翎今年首度出賽，就是巴黎奧運。（圖／資料照記者林敬旻攝）