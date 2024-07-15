NIKE將於奧運期間進駐「龐畢度中心」　以藝術互動體驗運動樂趣

▲NIKE將於巴黎奧運期間進駐「龐畢度中心」。（圖／NIKE提供）

記者簡名杉／綜合報導

Nike將於7月24日在法國巴黎龐畢度中心開設「Art of Victory」展覽，慶祝Nike Air歷久不衰的創新旅程，展覽的地點正是近40年前啟發了Air Max 1顛覆性設計的地方。除了展覽外，Nike還將把龐畢度中心標誌性的外牆變成一塊畫布，展示體育的突破性故事，同時，在這個巴黎地標的戶外空間也將舉辦一系列對外的運動體驗活動。

自1977年以來，龐畢度中心一直融合不同藝術形式和觀眾的需求呈現豐富的節目。這座標誌性建築擁有世界上最大規模的現代和當代藝術收藏品之一，此外，還透過舉辦展覽、研討會、節慶、表演、放映和青少年工作坊等活動。這使得龐畢度中心成為一座深深紮根於巴黎、面向世界和創新無與倫比的藝術機構。

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「我認為這個合作傳遞的訊息是，當你有一個好主意時，就大膽去做。」Nike 設計師Tinker Hatfield說道。當年，Tinker Hatfield從龐畢度中心內部結構外露的建築風格中汲取靈感，在Air Max 1的設計中開創性的打造出可見式氣墊。他表示，「大膽嘗試，敢於冒險。至少要有一些突破性，讓人們注意到你的努力。我認為這對於這座建築和Air Max 1來說都是如此。技術很重要，但正是這種大膽和顛覆性的精神才引起所有人的關注。」

▲NIKE將於巴黎奧運期間進駐「龐畢度中心」。（圖／NIKE提供）

在龐畢度中心外，Nike將透過沉浸式體驗讓參觀者探索外牆上的開創性運動故事，這一大膽的展現形式讓人聯想到2017年Nike在龐畢度中心舉辦的Air Max 1三十周年慶祝活動。

同時，由法國藝術家Raphael Zarka設計、建築師Jean-Benoît Vétillard共同合作完成的公共藝術—滑板公園「Cycloid Piazza」（2024），也在龐畢度中心的委託和Nike的支持下，邀請大眾以全新的方式與藝術互動，每天將安排跑步、籃球、足球、滑板和霹靂舞等體驗活動，來點燃運動的熱情。

「Art of Victory」 展覽將於7月24日至8月11日在巴黎市中心的龐畢度中心舉行，欲參觀展覽請至 http://Paris.nike.com 註冊，並了解Nike於龐畢度中心周邊相關的更多活動安排。展覽期間，26歲以下的民眾可以免費參觀龐畢度中心的展覽和永久收藏。

