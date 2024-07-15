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起亞虎啦啦隊降臨悍將大巨蛋主場　19歲超級新星IG吸粉45萬

▲▼悍將邀請韓職起亞虎啦啦隊應援。（圖／富邦悍將提供）

▲悍將邀請韓職起亞虎啦啦隊應援。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將「G!POP流行音樂節」將於7月27日（六）、28日（日）首度移師臺北大巨蛋舉行。除了精彩的賽後演唱嘉賓之外，還特別邀請了韓國起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」來台響應這場盛宴。

「KIA TIGERS CHEERLEADER」此次來台的陣容堅強，包括隊長金韓拿、19歲啦啦隊「超新星」李珠珢，以及朴星垠、朴信妃、鄭嘉睿、劉世彬共6名成員。她們不僅將與Fubon Angels帶來賽前表演，開賽後更會站上大巨蛋的應援舞台，呈現原汁原味的起亞虎韓式應援！

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金韓拿今年34歲，2011年出道時先加入英雄啦啦隊，2020年才轉戰起亞虎。她曾在2019年擔任知名咖啡品牌Maxim的5月雜誌封面人物，在啦啦隊女孩人氣方面與朴騏良、安芝儇、徐賢淑等人齊名。

19歲啦啦隊「超新星」李珠珢是今年備受矚目的焦點，剛出道就使Instagram粉絲追蹤數暴漲到45萬。之前因被吉祥物壓頭而引起關注，有網友提議她來台發展，但她在網路節目上僅以微笑回應。這次受邀來台，她將有機會親身感受台灣棒球的氛圍。

值得一提的是，起亞虎目前戰績排名聯盟第一，其啦啦隊也一直是焦點。雖然李多慧、邊荷律陸續離隊，但啦啦隊的討論度仍然相當高。

▲▼悍將邀請韓職起亞虎啦啦隊應援。（圖／富邦悍將提供）

▲悍將「G!POP流行音樂節」。（圖／富邦悍將提供）

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