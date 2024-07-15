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張奕先救援失敗再生涯首勝　創中職本土投手首見紀錄

▲▼富邦悍將張奕。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將張奕。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將第二輪新秀張奕14日在新莊主場首秀，中繼1局失1分救援失敗，靠隊友下個半局反撲，賺到生涯首勝，成為中職史上第5位生涯初登板為中繼投手就拿下首勝的本土投手，先掉分再拿勝投是本土首次紀錄。

悍將一路以1比0領先到6局結束，張奕7局上初登板，遭到陳聖平擊出二壘安打，隨後又被安打狙擊掉1分，之後回穩止血。悍將7局下反攻，高國麟率先二壘安打，利用對方關鍵守備失誤攻下超前分，最終以3比1獲勝，張奕拿下生涯首勝。對於賺到首勝，張奕賽後坦言對原勝投資格黃保羅感到抱歉，被隊友狂虧「自己寫劇本」，笑稱平常有撿垃圾帶來好運。

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過去曾以中繼身份初登板並拿下首勝的本土投手包括1999年味全龍廖述仁（現廖宏淵）、2003年興農牛余文彬、桃猿2013年朱俊祥（現朱承洋）及2018年中信兄弟李振昌，張奕為本土第5人。

其中只有張奕是在領先局面登板掉分救援失敗後，再靠隊友反攻幸運拿下勝投。前4人都未失分，廖述仁、余文彬是在落後時登板轉運，朱承洋則是在領先1分時控制局面中繼2局無失分，李振昌則是在平手時壓制對手，靠隊友下個半局攻下4分大局，而拿下勝投。

關鍵字： 張奕富邦悍將中職初登板勝投

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