大谷翔平明星賽前4項數據居國聯第一　道奇遭逆轉近7戰吞6敗

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇15日（台灣時間）與老虎交手的系列賽終戰，大谷翔平擔任先發指定打擊，扛開路先鋒，連續兩戰繳出2安打，但道奇連2戰都遭到逆轉，7月目前累計4勝8敗。

大谷翔平前兩打席熄火，都敲飛球出局，5局上面對第三任投手前田健太，敲出內野安打，8局兩出局再擊出右外野安打，今年第36次單場2支安打以上。明星賽前，大谷翔平繳出94場出賽，打擊率.316，29轟、69打點、OPS為1.035、23盜的好成績，包含29發全壘打、長打率.635、OPS1.035及75得分，合計有4項數據都是國聯第一。

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道奇首局就進帳3分，一路領先到8局結束，9局下後援投手拉米瑞茲（Yohan Ramírez）遭麥金斯特里（Zach McKinstry）擊出三壘安打，又被連續安打被扳平比數，隨後對方兩度採取短打戰術，拉米瑞茲傳向三壘時發生失誤，最終道奇就以3比4落敗。

近7戰吞下6敗，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，「首局拿到3分領先很滿意，很遺憾在之後8局都沒有得到分數。」對於投手調度，羅伯斯解釋，若在9局用最好的投手，第10局就必須啟用野手投球，拉米瑞茲應該要提升更精準的投球，被敲三壘安打成為對方逆轉的契機。