「小蠻牛」打落喬帥連霸溫網！年僅21歲即收穫4座大滿貫

A familiar feeling



Carlos Alcaraz lifts the #Wimbledon Gentlemen’s Singles Trophy for the second time pic.twitter.com/O73owrPkk6 — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2024

記者簡名杉／綜合報導

▲「小蠻牛」艾卡拉茲力克喬科維奇締造溫網男單連霸 。（圖／達志影像／美聯社）

2024年溫布頓網球錦標賽男單決賽由去年冠軍得主西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)對決手握24座大滿貫冠軍的世界球王喬科維奇(Novak Djokovic)，然而此役戰局卻陷入一面倒，艾卡拉茲挾帶著衛冕者的氣勢，從開賽就領先到尾，最終以6比2、6比2、7比6直落三擊落喬帥，不僅完成溫網的「衛冕霸業」，也以21歲的年紀就拿下生涯第4座大滿貫冠軍。

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於6月法國網球公開賽因為半月板撕裂而退賽的喬科維奇，歷經一個月馬上捲土重來，在溫網8強賽由於對手因傷退賽，成功叩關4強，再擊退義大利好手穆塞蒂(Lorenzo Musetti)，順利拿下冠軍賽門票，是他生涯第10度進軍溫網決賽，也將持續挑戰前無古人的第25座大滿貫冠軍。

▲「小蠻牛」艾卡拉茲力克喬科維奇締造溫網男單連霸 。（圖／達志影像／美聯社）

不過決賽對手艾卡拉茲狀況絕佳，不僅是溫網衛冕冠軍，同時也是前一個月的法網冠軍得主，因此喬科維奇首盤就打得十分辛苦，最終以2比6讓出第一盤，第二盤艾卡拉茲再度從開局就拉開優勢，最終再以6比2取得2比0聽牌。

關鍵第三盤喬帥力求回穩，在艾卡拉茲取得5比4的賽末點之後急起直追，並把第三盤比賽逼進搶七，但最終艾卡拉茲仍穩住陣腳，以7比4拿下第7局，成功直落三橫掃喬帥，完成溫網男單衛冕霸業，同時是他繼2022美網、2023溫網、2024法網後的第四座大滿貫冠軍，是史上第一位在22歲以前手握4座大滿貫的男單選手。

▲「小蠻牛」艾卡拉茲力克喬科維奇締造溫網男單連霸 。（圖／達志影像／美聯社）

「對我來說，贏下這座獎盃是一個夢想，能在這一座美麗的球場上，舉起這一個令人驚嘆的獎盃，真的是很棒的感覺！」艾卡拉茲說。

喬科維奇則坦言，「很顯然，這不是我想看到的結果，尤其是在前兩盤，我的網球水準真的還太菜，我試圖給他壓力，但他今天無所不能！」

