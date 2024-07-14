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林秉聖虛心接受球迷反饋　掌聲、噓聲都感謝！

▲瓊斯盃中華藍擊敗烏克蘭，主帥圖奇、馬建豪、林秉聖。（圖／籃協提供）

▲瓊斯盃中華藍林秉聖。（圖／籃協提供）

記者簡名杉／新北報導

第43屆威廉瓊斯盃男子組第二天賽程，中華藍以25分之差大勝烏克蘭，收下賽事二連勝，前一場沒登錄的後衛林秉聖，今天出戰18分鐘，斬獲9分、3籃板、1抄截，去年瓊斯盃曾因「雙約事件」被全場球迷噓的他，今年變成滿場掌聲，林秉聖指出，他感謝所有球迷進場為大家加油，無論掌聲、噓聲他都虛心接受，也會成為自己進步的動力。

林秉聖表示，現場有噓聲還是歡呼聲對他來說並沒有太大差別，他強調，感謝所有球迷進場為中華隊加油，所以不管掌聲、噓聲他都虛心接受，並指出球迷會噓他，可能是因為自己打不好，或是有做不對一些事情導致，若能聽進去，能成為自己進步的動力，感謝球迷們給他的所有反饋。

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談到此戰砍下全隊最高17分的馬建豪，林秉聖透露兩人其實是飯店的室友，因為兩人都是外放的個性，也是很認真的球員，加上對於籃球觀念相同，所以兩人很快就熟絡起來，有很多話可以聊。

▲瓊斯盃中華藍擊敗烏克蘭，主帥圖奇、馬建豪、林秉聖。（圖／籃協提供）

▲瓊斯盃中華藍馬建豪。（圖／籃協提供）

對於自己新賽季的下家已經在網路上傳的沸沸揚揚，馬建豪直言，現在網路上的很多風聲都是子虛烏有，自己會先專注在打完瓊斯盃，再來決定新賽季的落腳處。

關鍵字： 林秉聖瓊斯盃馬建豪中華藍

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