中華藍鐵3角合砍近50分滅日摘首勝　劉錚盼球隊體系能延續

▲中華藍首戰告捷擊退日本，主控陳盈駿。（圖／籃協提供）

記者簡名杉／新北報導

中華藍於第43屆威廉瓊斯盃男子組賽事首日壓軸出戰日本，面對陣中以大學生為主體的日本隊，中華藍開賽卻打得艱辛，一度落後11分，但首節中後段中華藍開始找回手感，並在次節反超比數，雖然日本末節反撲，一度讓中華藍超過5分鐘沒有得分，將落後比分縮小到4分差，不過中華藍馬上回穩，打出18比0反擊，終場以85比65擊退日本，拿下本屆賽事開門紅。

首節一度落後超過11分的中華藍，在首節中後段手感開始回溫，次節更是單節全隊三分球7投5中，其中陳盈駿就貢獻3顆，中華藍單節打出31比17攻勢逆轉比分，第三節中華藍再進一步拉開差距，帶著15分領先前進決勝節，然而末節中華藍卻一度「當機」，被日本打出11比0攻勢縮小到4分差，但是劉錚此時挺身而出飆進三分彈，也幫助中華藍拉出18比0反撲，穩穩鎖定勝局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此役中華藍「鐵三角」劉錚、陳盈駿、賀博分別斬獲17分、17分、15分，三個人就合得49分，其他包含賀丹、林庭謙各有9分進帳，而「新台灣人」高柏鎧今天上場11分鐘，僅貢獻6分、4籃板。

中華隊主帥圖奇賽後指出，球隊因為賽前開幕的關係，熱身節奏有點被打亂，可能因此導致開賽比較晚進入狀況，但從第一節一度落後達11分，到後段領先20分，等於全隊打了超過30分回去，雖然此役三分跟罰球命中率不盡理想，但感謝球員們的拚命防守，有看到成效。

▲中華藍首戰告捷擊退日本，隊長劉錚。（圖／籃協提供）

隊長劉錚表示，雖然球隊只有集訓兩週，但是教練團很用心的要把他們的體系教導給大家，全隊也都很努力學習新體系，很以隊友們為傲，他也認為中華隊正在慢慢變好當中，希望球隊體系可以一直延續下去，而不是只運用在這個盃賽。

▲中華藍首戰告捷擊退日本，陳盈駿(左)、賀丹(中)、賀博(右)。（圖／籃協提供）

球隊主控陳盈駿則指出，他與劉錚算是陣中的老大哥，在這集訓的短短期間，他不只常常與陣中年輕球員們分享經驗，也要頻繁提醒他們在場上注意的事，他認爲目前全隊有一個新的體系還在適應當中，希望透過瓊斯盃以賽代訓，整合出最好的中華隊。