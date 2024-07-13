對台籃現況感到疑惑　麥卡洛直言：我不想打只有4隊的聯盟！

▲麥卡洛於瓊斯盃代表菲律賓出賽。（圖／籃協提供）

記者簡名杉／新北報導

第43屆威廉瓊斯盃籃球邀請賽男子組賽程今(13)日展開，首場比賽由菲律賓交手阿聯，先前傳出歸化機會濃厚的福爾摩沙夢想家洋將麥卡洛(Chris Mccullough)，於本屆賽事代表菲律賓出賽，他此役攻下全隊最高的15分外帶10籃板，率隊以104比79告捷，對於歸化的新進度，他透露尚不清楚細節，但應該已經在進行中，而關於目前台灣的職籃分裂新狀況，麥卡洛直言，「我不想打只有4隊的聯盟！」

日前傳出他有望成為繼隊友高柏鎧(Brandon Gilbeck)、布依德(Julian Boyd)後，第三位與中華隊洽談歸化的洋將，但因為先前他在台天數不足，並不符合歸化資格，麥卡洛透露，他在結束今年賽季就離開台灣，先回美國休息度假，接著就前往菲律賓備戰瓊斯盃，今天再回到台灣比賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

麥卡洛坦言自己還不知道目前歸化進度如何，「目前我還不太確定過程如何，我才剛回到台灣，但我相信正在進行，不過我不太確定現在進行到哪。」他表示自己有看到高柏鎧歸化成功的消息，會再跟夢想家董事陳立宗聯絡。

今年賽季結束後，台籃兩聯盟一度合併，卻因談不攏再度分裂，對於台灣職籃的最新現況，麥卡洛指出，「我不知道怎麼回事，但我不喜歡這樣，我覺得台灣應該就是一個大聯盟，大家應該一起打球。」

目前是否有球隊和他接觸，麥卡洛笑說，「我們先不聊這個好嗎？」他坦言自己當然想留在台灣打球，甚至代表台灣出賽，但他強調，在球季長達6個月的情況下，他不想在只有4支球隊的聯盟打球，球隊的對戰次數會太頻繁、單調。