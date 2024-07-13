運動雲

>

對台籃現況感到疑惑　麥卡洛直言：我不想打只有4隊的聯盟！

▲麥卡洛於瓊斯盃代表菲律賓出賽。（圖／籃協提供）

▲麥卡洛於瓊斯盃代表菲律賓出賽。（圖／籃協提供）

記者簡名杉／新北報導

第43屆威廉瓊斯盃籃球邀請賽男子組賽程今(13)日展開，首場比賽由菲律賓交手阿聯，先前傳出歸化機會濃厚的福爾摩沙夢想家洋將麥卡洛(Chris Mccullough)，於本屆賽事代表菲律賓出賽，他此役攻下全隊最高的15分外帶10籃板，率隊以104比79告捷，對於歸化的新進度，他透露尚不清楚細節，但應該已經在進行中，而關於目前台灣的職籃分裂新狀況，麥卡洛直言，「我不想打只有4隊的聯盟！」

日前傳出他有望成為繼隊友高柏鎧(Brandon Gilbeck)、布依德(Julian Boyd)後，第三位與中華隊洽談歸化的洋將，但因為先前他在台天數不足，並不符合歸化資格，麥卡洛透露，他在結束今年賽季就離開台灣，先回美國休息度假，接著就前往菲律賓備戰瓊斯盃，今天再回到台灣比賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

麥卡洛坦言自己還不知道目前歸化進度如何，「目前我還不太確定過程如何，我才剛回到台灣，但我相信正在進行，不過我不太確定現在進行到哪。」他表示自己有看到高柏鎧歸化成功的消息，會再跟夢想家董事陳立宗聯絡。

今年賽季結束後，台籃兩聯盟一度合併，卻因談不攏再度分裂，對於台灣職籃的最新現況，麥卡洛指出，「我不知道怎麼回事，但我不喜歡這樣，我覺得台灣應該就是一個大聯盟，大家應該一起打球。」

目前是否有球隊和他接觸，麥卡洛笑說，「我們先不聊這個好嗎？」他坦言自己當然想留在台灣打球，甚至代表台灣出賽，但他強調，在球季長達6個月的情況下，他不想在只有4支球隊的聯盟打球，球隊的對戰次數會太頻繁、單調。

關鍵字： 麥卡洛歸化瓊斯盃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

雷納德退隊「被惡搞帶空行李箱報到」　皮爾斯：他真的該考慮退休

雷納德退隊「被惡搞帶空行李箱報到」　皮爾斯：他真的該考慮退休

快訊／張育成扛4棒守三壘　大哥張進德同場先發

快訊／張育成扛4棒守三壘　大哥張進德同場先發

對台籃現況感到疑惑　麥卡洛直言：我不想打只有4隊的聯盟！

對台籃現況感到疑惑　麥卡洛直言：我不想打只有4隊的聯盟！

快訊／旅日強投張奕加盟富邦　2.5年合約總值1314萬

快訊／旅日強投張奕加盟富邦　2.5年合約總值1314萬

張育成中職首安致意潘威倫　評價布雷克指叉球超難打

張育成中職首安致意潘威倫　評價布雷克指叉球超難打

張育成首戰票房開紅盤　球員版球衣大賣近300萬

張育成首戰票房開紅盤　球員版球衣大賣近300萬

味全3人猛打擊退兄弟　樂天7比2打敗台鋼

味全3人猛打擊退兄弟　樂天7比2打敗台鋼

餅總巧妙安排對決張育成　潘威倫：還好沒被敲全壘打

餅總巧妙安排對決張育成　潘威倫：還好沒被敲全壘打

大谷翔平9局掃長打貢獻勝利打點　道奇逆轉勝老虎止4連敗

大谷翔平9局掃長打貢獻勝利打點　道奇逆轉勝老虎止4連敗

張育成9局敲二壘打首安出爐　富邦1比13不敵統一

張育成9局敲二壘打首安出爐　富邦1比13不敵統一

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

熱門新聞

雷納德退隊「被惡搞帶空行李箱報到」　皮爾斯：他真的該考慮退休

快訊／張育成扛4棒守三壘　大哥張進德同場先發

對台籃現況感到疑惑　麥卡洛直言：我不想打只有4隊的聯盟！

快訊／旅日強投張奕加盟富邦　2.5年合約總值1314萬

張育成中職首安致意潘威倫　評價布雷克指叉球超難打

張育成首戰票房開紅盤　球員版球衣大賣近300萬

讀者回應

﻿

熱門新聞

1雷納德退隊　皮爾斯：他真的該考慮退休

2張育成扛4棒守三壘　大哥同先發

3麥卡洛直言：我不想打只有4隊的聯盟！

4張奕加富邦　2.5年約總值1314萬

5張育成首安致潘威倫　評價布雷克

最新新聞

1布藍登膝傷降二軍　杰戈：準備好

2第2歸化體育署開綠燈！布依德、麥卡洛2選1

3張育成不是問題　陳鏞基：掌握好

4胡金龍壽桃　陳鏞基：朋友沒白交

5曾峻岳8月當爸　女兒「小麥茶」

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

張育成中職首打席飛球接殺　第4局第2打席遭到三振

黃筱雯東奧摘銅一戰成名　花都再戰！專注比賽先不想逛街

連珍羚3度踏上5環舞台！　只想好好享受「摔出自己的柔道」

第二屆綜合格鬥亞錦賽

金邊第二屆綜合格鬥亞錦賽

台美棒球小將對決黑白猜　他逆轉獲勝全場激動歡呼

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366