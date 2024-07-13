選秀選6人球員「夠夠夠」　鋼鐵人新副總：球隊運作正常啦！

▲PLG職籃2024選秀，17直播鋼鐵人選中王凱裕(左)、新任副總經理方永璽(右)。（圖／記者林敬旻攝）

記者簡名杉／台北報導

高雄鋼鐵人休賽季球隊命運峰迴路轉，最終確定回到PLG展開新球季，而他們在第五季選秀會上一口氣挑中六位選手，是四支球隊當中選最多人的一隊，面對休賽季對於球隊的傳言，鋼鐵人新副總方永璽強調現在球隊運作一切正常，也表示目前球員人手足夠，不只選秀中選的6人，還會接觸其他自由球員以及跟陣中球員談續約。

選秀會當中一口氣選進六位球員，包含虎尾科大外籍生馬克斯、政大莊朝勝、政大王凱裕、台科大汪哲宇、台師大林心翔與高師大朱育君，方永璽透露，「(球員)夠夠夠，大家放心，我們其實球隊運作還是很正常的，因為包含球員續約，我們還有很多正在討論中，包含自由球員。」

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關於選秀結果，方永璽直言都有按照自己的結果，非常滿意，首輪就摘下外籍生馬克斯，方永璽指出馬克斯一直是他們鎖定的對象，本來他們也有選擇「雷克斯之子」雷蒙恩的想法，但因為他在選秀會之前宣布退選，所以就沒有第二人選，直接將馬克斯納入陣中。

新賽季除了球員人數之外，主場所在地可能離開高雄，也成為鋼鐵人備受討論的傳言之一，方永璽透露，他們不排除任何可能，表示因為情況特殊，所以各方面都還在努力中，不只限於日前傳出的大新竹地區，其他「空的城市」都有機會，也有可能最終繼續留在高雄，方永璽指出大約9月左右，新賽季主場所在地就會定案，以免耽誤到聯盟的賽程安排。