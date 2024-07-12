沒放棄2聯盟合作可能！陳建州：台籃禁不起這麽多次歸零

▲PLG副會長陳建州。（圖／PLG提供）

記者簡名杉／台北報導

第五季PLG選秀會今(12)晚正式落幕，雖然休賽季歷經波折，PLG最後仍決定持續展開第五季，但是聯盟規模卻因此退回到元年的四隊，聯盟副會長陳建州直言，目前仍沒放棄與另一個聯盟TPBL的合作機會，但他也說，今年賽季就像是再度「從零開始」，雖然台籃常常「從零開始」，但是他強調台灣籃球禁不起這麽多次「歸零」，兩聯盟還是必須取得共識。

陳建州指出，雖然目前兩個聯盟還是處於競爭狀態，但他還是誠心感謝所有的球團，能讓所有的球員，包含今晚中選或是落選的選手，都能受到照顧，是他一開始創立PLG的初衷，無論是不是競爭關係，能有越來越多老闆投入資金加入台籃大環境，讓更多選手受惠，他認為還是要「心存感激」。

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新賽季聯盟將回到元年的四隊規模，陳建州坦言就像是再度「從零開始」，但這回的挑戰跟元年的時候不太一樣，但陳建州強調，台灣籃球雖然常常「從零開始」，然而台籃卻禁不起這麼多次「歸零」，希望雙方能稍微平復一下心情，在休賽季或是新賽季找出共識，「共識應該是要為台灣籃球好，那我們就往這個方向去努力，不要放棄任何走在一起的機會。」

日前跟台裔球星林書豪的合照引發議論，陳建州澄清「只是吃飯」，他透露那篇貼文只是想感謝林書豪這兩年加入台灣籃壇，為台籃做出的貢獻，兩人完全沒有談到下一步規劃，陳建州指出林書豪目前已經回到美國治療半月板傷勢，希望再給林書豪一點時間思考他的下一步。

新賽季由於球隊數減少，包含洋將制度、外籍生規範等等，陳建州指出都有機會做出調整，但還是要看四隊老闆討論的結果，盡量往所有球隊都覺得舒服的狀況下努力。