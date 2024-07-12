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雷納德退隊「被惡搞帶空行李箱報到」　皮爾斯：他真的該考慮退休

記者游郁香／綜合報導

2屆FMVP雷納德(Kawhi Leonard)拍完美國奧運男籃定裝照後就宣布退隊，專門轉發各種NBA消息的X帳號《NBACentel》分享了一段「惡搞」訪問，內容是雷納德表示自己帶著空行李箱到美國隊報到，只是到拉斯維加斯體驗氛圍，未料很多人誤以為真，在貼文下方狂罵。

自2019年幫助暴龍贏得隊史首冠後，雷納德近5年生涯傷病不斷，他這5年的東家快艇成了最大苦主，自家記者埃斯納阿沙里(Farbod Esnaashari)對他連4年季後賽期間都無法保持健康，感到非常無奈。

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▲▼快艇雷納德、喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

雷納德今年季末受右膝發炎困擾，曾在季後賽首輪G2、G3歸隊，球隊卻都吞敗，最終他因復原狀況不佳再次高掛免戰牌，快艇以2勝4敗遭獨行俠淘汰。儘管雷納德上周如期向美國男籃報到，但美國籃協10日就宣布他退出球隊，由塞爾提克後場大將懷特(Derrick White)頂替他。

專門轉發各種NBA消息的X帳號《NBACentel》，隨後分享了一段雷納德談退出美國隊的訪問內容，「老實說，我只是來參加拍攝和享受拉斯維加斯的氛圍。我來參加訓練營時，行李箱是空的。」並標註此消息來自《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)。

▲▼快艇雷納德、喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

但仔細一看，他們標記的不是查拉尼亞本人的X帳號，而是一個「惡搞」版的查拉尼亞帳號，未料很多球迷信以為真，在貼文下方狂罵雷納德。

根據《洛杉磯時報》記者透納(Brad Turner)的消息，上周就有消息人士透露，美國男籃總監希爾(Grant Hill)、主帥柯爾(Steve Kerr)和快艇總裁法蘭克(Lawrence Frank)之前在快艇訓練中心看雷納德練習時，就對他的膝蓋狀況感到擔憂。

▲▼2屆FMVP雷納德退出美國奧運男籃夢幻隊。（圖／翻攝自X／USA Basketball）

▲2屆FMVP雷納德退出美國奧運男籃夢幻隊。（圖／翻攝自X／USA Basketball）

塞爾提克傳奇「真理」皮爾斯(Paul Pierce)看到雷納德再次因傷退出重要賽事，語重心長地說，「他得好好觀察這一年的狀況，如果他不得不再應對另一個傷病，他真的該開始考慮退休。這是為了他的健康，他已經錯過44%的比賽……你真的要為自己長期的健康著想。」

皮爾斯強調，他不是要批評雷納德，這位33歲球星在賽場外還是個年輕人，「你不會想一瘸一拐地走來走去，給人留下不好的印象。所以我只是說，如果還有什麼問題，如果還需要另一次手術，那麼就要好好考慮(退休)了。」

關鍵字： 2024奧運2024奧運籃球美國男籃NBA雷納德皮爾斯

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