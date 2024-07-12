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新科FMVP布朗被問落選美國隊　公開與WNBA女神戀情化解尷尬

記者游郁香／綜合報導

囊括2023-24賽季NBA東區決賽、總冠軍賽MVP的塞爾提克球星布朗(Jaylen Brown)，今(12)日帶著WNBA女神凱斯蕾(Kysre Gondrezick)一起出席ESPY頒獎典禮，在紅毯上被問到沒能遞補入選美國奧運男籃一事，他巧妙公開與凱斯蕾的戀情，躲避了尷尬問題。

布朗在NBA征戰了8季，終於迎來生涯首冠，他去年夏天獲得NBA史上最大合約，以5年3.04億美元(約98.4億台幣)續約，這一季也證明了自己的身價，連拿東區冠軍賽與總冠軍賽MVP，還贏得WNBA女神凱斯蕾的芳心，堪稱最大贏家。凱斯蕾今日穿著火辣的透膚黑色禮服現身，陪布朗一起參加ESPY頒獎典禮，布朗是本屆最佳冠軍表現獎得主。

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布朗在紅毯上被問到，「你對美國隊有什麼感覺？」他反問，「你在說什麼？」主持人牛頓(Cam Newton)追問，「你為什麼不在那裡，你有什麼感覺？」布朗巧妙拿女友凱斯蕾化解這尷尬的場面，「我沒有評論，我今晚和我美麗的伴侶在一起。」

在2屆FMVP雷納德(Kawhi Leonard)因膝傷退出美國夢幻隊後，塞爾提克後場大將懷特(Derrick White)遞補了空缺，隨後布朗在社群媒體連發了2則貼文，一則是連續3個戴著單色鏡片的表情符號，似乎在質疑美國籃協的決定，隨後他更直接標記美國男籃贊助品牌Nike，「這是我們在做的事？」顯然對3名綠衫軍隊友都入選美國隊，自己卻被排除在外很不滿。

▲▼新科FMVP、塞爾提克雙槍之一布朗帶著WNBA女神凱斯蕾一起出席ESPY頒獎典禮。（圖／VCG）

▲▼塞爾提克FMVP布朗帶著WNBA女神凱斯蕾一起出席ESPY頒獎典禮。（圖／VCG）

▲▼新科FMVP、塞爾提克雙槍之一布朗帶著WNBA女神凱斯蕾一起出席ESPY頒獎典禮。（圖／VCG）

布朗自2021年與愛迪達的合約到期後，就刻意在球鞋市場保持自由身，他與Nike有過摩擦，這可以追溯到Nike創辦人奈特(Phil Knight)2022年公開批評布朗的前隊友也是好友厄文(Kyrie Irving)。

對於選懷特不選布朗的決定，美國男籃總監希爾(Grant Hill)笑著回應，「在我職業生涯的大部分時間裡，我穿的是FILA。我們當然為我們的合作夥伴感到自豪，但這是關於組成一支球隊的事情。」

「你只有12個名額，必須組一支球隊。最難的事情之一就是將我喜歡的球員從名單中刪除。」希爾說，他的責任是組成一支成員能相輔相成、成功機率最高的球隊，「無論外界有什麼理論，那只是理論而已。」

關鍵字： NBA塞爾提克布朗

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