新科FMVP布朗被問落選美國隊　公開與WNBA女神戀情化解尷尬

記者游郁香/綜合報導

囊括2023-24賽季NBA東區決賽、總冠軍賽MVP的塞爾提克球星布朗(Jaylen Brown),今(12)日帶著WNBA女神凱斯蕾(Kysre Gondrezick)一起出席ESPY頒獎典禮,在紅毯上被問到沒能遞補入選美國奧運男籃一事,他巧妙公開與凱斯蕾的戀情,躲避了尷尬問題。

布朗在NBA征戰了8季,終於迎來生涯首冠,他去年夏天獲得NBA史上最大合約,以5年3.04億美元(約98.4億台幣)續約,這一季也證明了自己的身價,連拿東區冠軍賽與總冠軍賽MVP,還贏得WNBA女神凱斯蕾的芳心,堪稱最大贏家。凱斯蕾今日穿著火辣的透膚黑色禮服現身,陪布朗一起參加ESPY頒獎典禮,布朗是本屆最佳冠軍表現獎得主。

Cam Newton: How do you feel about the USA Team bro



Jaylen Brown: What you mean



Cam Newton: Why aren't you there do you feel some type of way



Jaylen Brown: I ain't got no comment I'm with my beautiful date tonight pic.twitter.com/2wfUBsxLZx