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富邦悍將推出張育成首波商品　726大巨蛋送張育成球員卡

▲張育成加盟富邦悍將 。（圖／富邦悍將提供）

▲張育成加盟富邦悍將 。（圖／富邦悍將提供）

體育中心／綜合報導

富邦悍將今天（11日）舉辦選秀狀元張育成加盟記者會，張育成以刷新中職紀錄的「3.5年/9250萬元」的合約正式加盟富邦悍將，並首次穿上悍將99號球衣。

張育成表示旅外多年，回到台灣打球一直是心中的願望，很高興能加盟悍將，未來將全力投入比賽，為球隊爭取勝利。

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富邦悍將這次和張育成簽下「3.5年/9250萬元」的加盟，顯示出富邦對張育成的重視，也展現出富邦對於提升台灣棒球環境的決心，希望未來也能夠吸引更多的好手願意加入中華職棒，共同提升台灣的棒球實力。

▲▼富邦悍將7/11為張育成舉辦加盟記者會，歡迎張育成回到台灣，正式加盟富邦悍將。記者會除了中職會長蔡其昌、富邦育樂陳昭如總經理、富邦悍將林華韋領隊、富邦悍將郭泰源副領隊出席外，張育成也在太太兩個小孩的陪同下出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲富邦悍將為張育成舉辦加盟記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者會除公布加盟條件以外，相關行銷內容也一並曝光，要讓大家一起來「瘋育成」，球團推出「背號排汗T」、「球員版球衣」、「球員應援毛巾」、以及「Welcome Home紀念老帽」等首波個人商品，商品將從12日起在富邦悍將新莊主場商品旗艦店全面開賣，無法到場的球迷朋友，也可以透過momo購物網悍將商城選購。

7月12日悍將新莊主場賽事，球團將準備「張育成中職初登場觀賽證書」，提供給購買內野門票的球迷。並且宣布「張育成首轟球交換計畫」，凡拾獲張育成中華職棒首支全壘打球的球迷，悍將球團將提供「張育成親簽實戰球衣」、「張育成親簽實戰球」、「張育成親簽球帽」作為交換條件，也歡迎球迷朋友踴躍進場，一起見證張育成在中華職棒的好表現！

富邦育樂總經理陳昭如也預告，接下來還有更多與張育成有關的活動，包括7月26日起悍將移師大巨蛋擔任主場，首日將準備張育成球員卡作為進場贈品，賽後也會有張育成相關互動活動，而7月27、28的G!POP主題日將以迷彩球衣為主，也會有更多精彩表演與豐富活動，歡迎大家共同進場，一起為張育成及悍將加油。

▲▼富邦悍將7/11為張育成舉辦加盟記者會，歡迎張育成回到台灣，正式加盟富邦悍將。記者會除了中職會長蔡其昌、富邦育樂陳昭如總經理、富邦悍將林華韋領隊、富邦悍將郭泰源副領隊出席外，張育成也在太太兩個小孩的陪同下出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲富邦悍將為張育成舉辦加盟記者會。（圖／記者湯興漢攝）

關鍵字： 中職棒球富邦悍將張育成

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