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陳建州深夜PO林書豪合照　「感謝你願意回來幫助台灣籃球成長」

體育中心／綜合報導

台灣新職籃聯盟確定面臨分裂危機，PLG職籃副會長陳建州9日深夜在IG發布限時動態，分享與球星林書豪的合照，並表示「美好的夜晚，感謝你願意回來，幫助台灣籃球成長，一切交給上帝來帶領」，引發外界熱議。但對於傳聞這可能是林書豪已回歸PLG的暗示，林書豪本人則尚未對此做出回應。

陳建州IG限動分享與林書豪的合照。（圖／翻攝自Instagram／blackielovelife）

▲陳建州IG限動分享與林書豪的合照。（圖／翻攝自Instagram／blackielovelife）

台北富邦勇士、桃園璞園領航猿、高雄17直播鋼鐵人續留PLG備戰新賽季，原本隸屬T1職籃的台南台鋼獵鷹，也在9日下午宣布將於2024-25賽季加入PLG職籃。對於新朋友的加入，陳建州表示，「願意讓台鋼球團加入，最主要是看見他們永續經營的決心，接下來也不排除持續有球隊加入新賽季。」

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陳建州IG限動分享與林書豪的合照。（圖／翻攝自Facebook／黑人陳建州）

▲陳建州2019年時曾在臉書發文，「謝謝林書豪每一年都把大家聚集在一起，用籃球分享愛。」（圖／翻攝自Facebook／黑人陳建州）

此外，陳建州9日深夜在IG限動分享與林書豪的合照，並表示「美好的夜晚，感謝你願意回來，幫助台灣籃球成長，一切交給上帝來帶領」，文末標註林書豪的IG帳號。此舉引發外界揣測，是否是在暗示林書豪已回歸PLG，但林書豪本人尚未對此做出回應，詳細情況仍有待進一步了解。

林書豪今年與弟弟林書緯攜手幫助新北國王奪冠，一圓「兄弟籃球」的終極夢想，不過，他在季後賽期間遭逢膝蓋半月板傷勢，是否執行下季的球員選項，受到各界關注。

林書豪日前在前勇士球星張宗憲的播客節目《未過濾的》上提到，目前他還沒做出任何決定，「可是我能說，如果要手術，我就不打了。如果不用做手術，能治療回到球場，我就比較願意繼續打，這是我現在的情況。」

關鍵字： 陳建州林書豪PLG

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