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陳傑憲2長打猛獅火力復甦　前3棒攻7安擒龍止敗

▲▼中職陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

▲陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

剛奪上半季冠軍的統一獅上周對兄弟慘遭橫掃3連敗，本周首戰搶好彩頭，9日踢館味全龍天母主場，猛獅火力復甦，前3棒合計7安打，以6比2擒龍，止3連敗。

統一獅前3局僅敲出一安打，4局上陳傑憲敲三壘安打，陳鏞基補上安打進帳1分，5局上兩出局後再發威，許哲晏、邱智呈連續安打攻佔得點圈，陳傑憲連兩打席敲長打，左外野深遠飛球形成二壘安打，添加2分，拉開至3比0領先。

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獅隊7局上陳聖平棒打同為響尾蛇出身的林凱威，靠著林岱安短打推進，邱智呈掃安打進帳1分。獅子軍8局上面對龍隊第四任投手吳俊杰，由陳鏞基擊出安打開路，林安可選到保送，林益全掃出直擊右外野全壘打牆二壘安打，追加2分。

牛棚不穩的統一獅，8局下遇到亂流，劉予承連挨兩安打被攻佔得點圈，隨後製造滾地球，不過讓龍隊趁傳攻破城池，拿下第1分。郭天信9局上敲安打帶動反攻，李凱威選到保送，吉力吉撈・鞏冠適時安打追回1分，獅隊後援投手李其峰掉分狠穩住陣腳，最終以4分差獲勝。

統一獅全場11支安打，第2棒陳傑憲單場兩支長打貢獻2打點獲選MVP，開路先鋒邱智呈雙安猛打賞，貢獻1打點、1得分，第3棒陳鏞基兩安打，也進帳1打點，跑回1分，前3棒合計7安打奠定勝基，林益全補刀二壘安打也進帳2打點。

統一獅先發投手羅昂前5局雖然分別遭到郭天信、張祐嘉各敲2安打，面對危機仍順利壓制，6局留下一、二壘有跑者，江承峰接替製造雙殺化解危機。羅昂主投5.1局，用了97球，被敲6安打，奪3次三振，有2次保送，無失分，拿下本季第5勝。味全龍先發投手郭郁政先發投5局，被敲6安打，2支長打，失3分，承擔本季首敗。

關鍵字： 棒球統一獅味全龍陳傑憲MVP

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