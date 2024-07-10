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「被偷走的夢想和願望」　尤蘇菲代表阿富汗女性參賽

▲尤蘇菲（Kimia Yousofi）。（圖／翻攝自ABC NEWS）

▲尤蘇菲（Kimia Yousofi）。（圖／翻攝自ABC NEWS）

實習記者李立祥／綜合報導

2024年巴黎奧運阿富汗代表團本次有6位選手，包含3年前在東京奧運擔任掌旗官尤蘇菲（Kimia Yousofi），她也表示將代表所有阿富汗女性「被偷走的夢想和願望」。

根據《法新社》報導，尤蘇菲曾在東京奧運以100公尺短跑入選阿富汗國手，也擔任阿富汗掌旗官，但在2021年8月塔利班重新掌權後，她逃離了祖國，前往鄰國伊朗以避開迫害，並在1年後前往澳洲，她也對一路上幫助的人道謝，「我對在這段旅程中一直支持我的所有人深表感謝，這一切都是他們使這成真。」

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28歲的尤蘇菲表示，「我代表這些女性被偷走的夢想和願望，那些沒有權利作為人類自由做決定的人，她們甚至不能進入公園。」

這次將有3男3女代表阿富汗參加奧運，女性將參加田徑和自行車比賽，而男性將參加田徑、游泳和柔道比賽，除了柔道選手外，其他人都住在阿富汗境外。因為國際奧委會不認可塔利班政權，因此代表團將以前政權「阿富汗伊斯蘭共和國」的名義參賽，國旗也使用黑、紅、綠三色。

尤蘇菲表示，「再次代表我祖國的女孩們參賽是一種榮耀。女孩和女性被剝奪了基本權利，包括最重要的教育。」自塔利班掌權以來，便用其嚴苛的伊斯蘭基本教義壓迫女性權利，女性被禁止參加體育運動，並且在公共場所、教育和工作上受到限制。

▲阿富汗短跑選手尤蘇菲（Kimia Yousofi）東京奧運擔任掌旗官。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿富汗短跑選手尤蘇菲（Kimia Yousofi）曾在東京奧運擔任掌旗官。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2024奧運巴黎奧運阿富汗女性

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