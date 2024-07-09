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謝淑薇溫網單日兩勝　女雙挺進8強、混雙晉16強

▲澳網女雙決賽謝淑薇、梅騰絲。（圖／CFP）

▲謝淑薇、梅騰絲。（圖／CFP）

文／中央社

台灣網球好手謝淑薇與比利時搭檔梅騰斯昨晚闖進溫網女雙8強，謝淑薇締造在溫網跨季21連勝紀錄後，混雙首輪與波蘭選手傑林斯基攜手，以2比0擊敗摩納哥的奈斯與荷蘭的舒由絲，挺進16強。

尋求溫布頓網球錦標賽女雙衛冕的謝淑薇這次雙線作戰，女雙與比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）榮膺頭號種子，昨天在16強上陣，以6比4、3比6、6比1擊敗美國組合科甯（Sofia Kenin）與瑪蒂克-桑茲（Bethanie Mattek-Sands），晉級8強。

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謝淑薇在溫網女雙寫下跨季21連勝紀錄，接下來與梅騰絲將繼續奮戰，和美國組合高夫（Coco Gauff）與皮古拉（Jessica Pegula），爭奪4強門票。

▲▼台灣網球一姐謝淑薇與波蘭悍將傑林斯基出戰澳網混雙決賽。（圖／CFP）

▲台灣網球一姐謝淑薇與波蘭悍將傑林斯基。（圖／CFP）

謝淑薇昨晚休息不到1小時後，隨即在混雙首輪提拍上陣，與波蘭選手傑林斯基（Jan Zielinski）合體，兩人也是繼今年澳網摘冠、法網4強後，第三度在大滿貫賽事合作。

謝淑薇與傑林斯基混雙首輪碰上摩納哥的奈斯（Hugo Nys）與荷蘭的舒由絲（Demi Schuurs），「台波聯軍」率先在第4局成功破發，面對對手第9局頑強抵抗、一連化解2個盤末點，「台波聯軍」頂住壓力，以6比3搶下首盤。

「台波聯軍」次盤錯過前半段破發機會，盤末則是有驚無險保住發球局，雙方鏖戰至搶7，「台波聯軍」以7比6（7比4）獲勝，晉級16強。

關鍵字： 溫網謝淑薇女雙混雙

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