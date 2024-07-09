新聯盟破局！勇士、領航猿未交意向書無法開會　PLG第4隊引關注

▲勇士林志傑。（圖／PLG職籃提供）

記者游郁香／綜合報導

3支PLG隊伍台北富邦勇士、桃園璞園領航猿及高雄17直播鋼鐵人昨(9)日拋「退出新聯盟籌備」震撼彈，其中勇士與領航猿沒繳交意向書，傳出沒能參與昨日的會議，隨後有交意向書的鋼鐵人也跟進退出，3隊續留PLG備戰新賽季，由於只有3隊無法比賽，哪一隊會成為PLG「第4隊」受到高度關注。

職籃新聯盟籌備委員會昨日舉行第3次工作會議，卻傳出沒繳交意向書的勇士、領航猿無法開會，兩隊堅持以PLG為主體，提出仿效類似美國職棒大聯盟「國家聯盟」與「美國聯盟」概念，新球季仍維持現有PLG與T1兩職籃聯盟主體，並在例行賽期間進行交流賽，季後賽期間亦由兩職籃聯盟共同參與進行「臺灣大賽」，先累積兩聯盟11支球隊共同比賽的經驗，過程中更周延討論任何有利於台灣職籃發展之方案，但沒有討論就被否決。

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退出新聯盟的3隊在聯合聲明中還提到，在6月22日新聯盟記者會前，有「少數球隊」沒收到新聯盟意向書，一直到7月4日才收到，「更難讓球隊認同這是新聯盟所謂公平、公正、公開的原則。」

勇士、領航猿和鋼鐵人確定續留PLG，備戰第5季，7月12日就會搶先進行選秀，並讓遭新聯盟「排除」的外籍生加入選秀。PLG聯盟副會長陳建州受訪時表示，剩3隊無法比賽，但仍有幾個方案可行，哪一隊會成為PLG「第4隊」受到高度關注。以目前的狀況來看，職籃恐又回到兩個聯盟的局面。