莊瑞雄就任新聯盟會長提4個期許　PLG 3隊卻拋「退出」震撼彈

▲立法委員莊瑞雄。（圖／資料照）

記者游郁香／綜合報導

立法委員莊瑞雄今(8)日被推舉為職籃新聯盟會長，他強調新賽季以11支球隊開打為目標，並提出4個期許，比賽精采度更高、裁判公信力更高、聯盟規章與制度更完善和籃球產業發展更蓬勃，未料隨後3支PLG球隊臺北富邦勇士、桃園璞園領航猿與高雄17直播鋼鐵人就宣布退出新聯盟籌備工作，接下來將備戰PLG第5季。

莊瑞雄提到，自他擔任立委後，在立委職務上能夠提供的協助，從阿提諾的歸化、阿巴西FIBA本土認證、國家隊選手保險及出賽費、國際賽合理分級、遏止非法賭球、國籍法修法、籃球外交等議題，他無役不與，為的就是在籃球運動改革上多盡一份力，對於籃球推動也是抱持玩真的，而不是來蹭的態度。

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莊瑞雄透露，未來會長任內，除了推進聯盟事務，改善球迷所詬病的問題，待聯盟發展趨於穩定後，他也會積極與工會來溝通，加速簽署團體協約，另外也會強化聯盟與籃協的合作，就國家隊組訓與分級、球員權利義務保障、歸化球員與聯盟規章之競合、與各國籃球外交等，都是他努力的目標。

不過莊瑞雄發出就任聲明沒多久，勇士、領航猿和鋼鐵人就拋「退出新職籃籌備工作」震撼彈，PLG也宣布選秀大會將在12日如期舉辦，上述3隊確定不參與新聯盟。

▲▼上為勇士林志傑，下為領航猿周儀翔。（圖／PLG職籃提供）

莊瑞雄就任聲明如下：



大家好！我是莊瑞雄。



首先感謝新聯盟各球團成員的肯定，推舉我為新聯盟首任會長。

6月底，在新北國王董事長王文祥的號召下，邀請了兩聯盟、11支球隊，共同成立新聯盟。不只是我，球員們、球迷們也都非常期待新的聯盟究竟可以產生什麼新的火花。

然而新聯盟開展至今，兩次籌備會下來的相關決議，尤其是外籍生存廢，引起球迷熱議。我擔任立委多年，非常了解「溝通與協調」的重要性，因此我也會繼續和各球團溝通，不只做各球團之間的黏著劑，也會率領新聯盟變得更好，並且新賽季以11支球隊開打為目標前進。

對於新聯盟，我也針對過去球迷經常詬病的問題，和已簽署加入新聯盟意向書的9支球團進行討論，也有了幾個共同的方向與自我期許：

1. 比賽精采度更高

2. 裁判公信力更高

3. 聯盟規章與制度更完善

4. 籃球產業發展更蓬勃

創造出「球團、球員、球迷」三贏的榮景。

「一個人或許走得快，但一群人才能走得更遠」，我們來自不同地方，但是因為我們同樣懷著對籃球的熱愛，也同樣期盼一個強大、團結的職業籃球環境而聚在一起。現在，正是我們航向新未來的時候，台灣籃球不能只靠少數球團，而是要大家共同放下歧見，一起努力，才能夠嚐到甜美的果實。



我理解我身上所背負，是廣大球迷對於籃球運動改革的期待，我也會帶著勢在必行的決心。各位球迷朋友們，你們的聲音我都有聽到，未來在會長任內，我也會持續聆聽大家的意見，為台灣籃球努力，率領新的聯盟，邁向新的紀元。