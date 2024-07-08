運動雲

>

莊瑞雄就任新聯盟會長提4個期許　PLG 3隊卻拋「退出」震撼彈

▲▼ 立法委員莊瑞雄。（圖／《豈有此呂》）

▲立法委員莊瑞雄。（圖／資料照）

記者游郁香／綜合報導

立法委員莊瑞雄今(8)日被推舉為職籃新聯盟會長，他強調新賽季以11支球隊開打為目標，並提出4個期許，比賽精采度更高、裁判公信力更高、聯盟規章與制度更完善和籃球產業發展更蓬勃，未料隨後3支PLG球隊臺北富邦勇士、桃園璞園領航猿與高雄17直播鋼鐵人就宣布退出新聯盟籌備工作，接下來將備戰PLG第5季。

莊瑞雄提到，自他擔任立委後，在立委職務上能夠提供的協助，從阿提諾的歸化、阿巴西FIBA本土認證、國家隊選手保險及出賽費、國際賽合理分級、遏止非法賭球、國籍法修法、籃球外交等議題，他無役不與，為的就是在籃球運動改革上多盡一份力，對於籃球推動也是抱持玩真的，而不是來蹭的態度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

莊瑞雄透露，未來會長任內，除了推進聯盟事務，改善球迷所詬病的問題，待聯盟發展趨於穩定後，他也會積極與工會來溝通，加速簽署團體協約，另外也會強化聯盟與籃協的合作，就國家隊組訓與分級、球員權利義務保障、歸化球員與聯盟規章之競合、與各國籃球外交等，都是他努力的目標。

不過莊瑞雄發出就任聲明沒多久，勇士、領航猿和鋼鐵人就拋「退出新職籃籌備工作」震撼彈，PLG也宣布選秀大會將在12日如期舉辦，上述3隊確定不參與新聯盟。

▲富邦勇士林志傑、簡廷兆、。（圖／PLG職籃提供）

▲▼上為勇士林志傑，下為領航猿周儀翔。（圖／PLG職籃提供）

▲領航猿白曜誠、周儀翔。（圖／PLG職籃提供）

莊瑞雄就任聲明如下：

大家好！我是莊瑞雄。

首先感謝新聯盟各球團成員的肯定，推舉我為新聯盟首任會長。

6月底，在新北國王董事長王文祥的號召下，邀請了兩聯盟、11支球隊，共同成立新聯盟。不只是我，球員們、球迷們也都非常期待新的聯盟究竟可以產生什麼新的火花。

然而新聯盟開展至今，兩次籌備會下來的相關決議，尤其是外籍生存廢，引起球迷熱議。我擔任立委多年，非常了解「溝通與協調」的重要性，因此我也會繼續和各球團溝通，不只做各球團之間的黏著劑，也會率領新聯盟變得更好，並且新賽季以11支球隊開打為目標前進。

對於新聯盟，我也針對過去球迷經常詬病的問題，和已簽署加入新聯盟意向書的9支球團進行討論，也有了幾個共同的方向與自我期許：

1. 比賽精采度更高
2. 裁判公信力更高
3. 聯盟規章與制度更完善
4. 籃球產業發展更蓬勃

創造出「球團、球員、球迷」三贏的榮景。

「一個人或許走得快，但一群人才能走得更遠」，我們來自不同地方，但是因為我們同樣懷著對籃球的熱愛，也同樣期盼一個強大、團結的職業籃球環境而聚在一起。現在，正是我們航向新未來的時候，台灣籃球不能只靠少數球團，而是要大家共同放下歧見，一起努力，才能夠嚐到甜美的果實。

我理解我身上所背負，是廣大球迷對於籃球運動改革的期待，我也會帶著勢在必行的決心。各位球迷朋友們，你們的聲音我都有聽到，未來在會長任內，我也會持續聆聽大家的意見，為台灣籃球努力，率領新的聯盟，邁向新的紀元。

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／勇士、領航猿確定沒交意向書　新職籃聯盟會長莊瑞雄擔任

快訊／勇士、領航猿確定沒交意向書　新職籃聯盟會長莊瑞雄擔任

快訊／勇士、領航猿、鋼鐵人退出新聯盟籌備　備戰PLG新賽季

快訊／勇士、領航猿、鋼鐵人退出新聯盟籌備　備戰PLG新賽季

大谷翔平單場雙盜　本季大聯盟最速達成「20轟、20盜」

大谷翔平單場雙盜　本季大聯盟最速達成「20轟、20盜」

快訊／PLG職籃分裂！　勇士、領航猿、鋼鐵人宣布續留打第5季

快訊／PLG職籃分裂！　勇士、領航猿、鋼鐵人宣布續留打第5季

大巨蛋座椅「吃球」引爆爭議　統一獅領隊：需要改善

大巨蛋座椅「吃球」引爆爭議　統一獅領隊：需要改善

莊瑞雄就任新聯盟會長提4個期許　PLG 3隊卻拋「退出」震撼彈

莊瑞雄就任新聯盟會長提4個期許　PLG 3隊卻拋「退出」震撼彈

蔡鎮宇穿短球褲惹議　球團溝通別再穿避免突兀

蔡鎮宇穿短球褲惹議　球團溝通別再穿避免突兀

快訊／陳建州有望大復活！　感謝3隊守護、捍衛PLG職籃

快訊／陳建州有望大復活！　感謝3隊守護、捍衛PLG職籃

「我會努力將冠軍帶來費城！」　喬治改穿8號原因節目揭曉

「我會努力將冠軍帶來費城！」　喬治改穿8號原因節目揭曉

大谷翔平30歲後首轟！　總教練讚嘆：毫無疑問的一擊

大谷翔平30歲後首轟！　總教練讚嘆：毫無疑問的一擊

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

熱門新聞

快訊／勇士、領航猿確定沒交意向書　新職籃聯盟會長莊瑞雄擔任

快訊／勇士、領航猿、鋼鐵人退出新聯盟籌備　備戰PLG新賽季

大谷翔平單場雙盜　本季大聯盟最速達成「20轟、20盜」

快訊／PLG職籃分裂！　勇士、領航猿、鋼鐵人宣布續留打第5季

大巨蛋座椅「吃球」引爆爭議　統一獅領隊：需要改善

莊瑞雄就任新聯盟會長提4個期許　PLG 3隊卻拋「退出」震撼彈

讀者回應

﻿

熱門新聞

1新職籃剩9隊？　莊瑞雄確定出任會長

2勇士、領航猿、鋼鐵人退出新聯盟籌備

3大谷翔平雙盜　本季最速20轟、20盜

4PLG職籃分裂！　3隊宣布續留打第5季

5大巨蛋「吃球」爭議　獅：需要改善

最新新聞

1比男籃少！　瓊斯盃女籃出賽費3000元

2張育成降臨悍將主場自主訓練

3陳建州：感謝3隊守護捍衛PLG職籃

4泫雅登台獻唱　大巨蛋主場破2萬

5莊瑞雄就任新聯盟會長提4個期許

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

超魔性洗腦！有人能告訴我歌詞嗎？ #台鋼雄鷹 #應援曲 #布農族 #原住民

最美體育記者宮河麻耶開球！　難忘台灣小籠包「明天就去吃」

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

張嗣漢、錢薇娟雙職籃會長合體現身　新職籃合併議題一概不回應

「證件妹」前進巴黎奧運　吳佳穎爆料選手證照片自己拍的

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

用3句話讓小孩停止搗蛋　媽對兒實測馬上見效驚呆

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366