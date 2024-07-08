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巴黎奧運獎牌融入艾菲爾鐵塔　Chaumet操刀設計

▲2024巴黎奧運獎牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲2024巴黎奧運獎牌。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

2024巴黎奧運將在當地時間7月26日至8月11日舉行，官網也撰文分享今年奧運獎牌的秘密。

據文章所述，法國國家鑄幣廠負責生產本屆5084枚獎牌，並表示這次是由法國皇室御用珠寶商Chaumet操刀設計，第一步驟為經過480度加熱並敲打，鑄幣廠負責人表示，「我們每一次敲打都很注重，確保獎牌可以開始進入下一道工序。」每一下都有400噸的壓力，一個獎牌的製作時間約15天。

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▲2024巴黎奧運獎牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲2024巴黎奧運獎牌。（圖／達志影像／美聯社）

作為首個為奧運設計獎牌的高檔珠寶商，Chaumet對待獎牌如同真正的珠寶，奧運獎牌正面以六邊型設計，象徵法國國土形狀，周圍佈滿四散的光芒則代表太陽，除了符合法國「光之城」之名，若在陽光下看獎牌，彷彿這些光芒像活起來一樣。

帕運會獎牌則在正面放入古希臘女神Nike飛向體育場姿態，並在背景融入仰望艾菲爾鐵塔的景色，2側也有提供身障人士使用的點字。

▲2024巴黎帕奧獎牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲2024巴黎帕奧獎牌。（圖／達志影像／美聯社）

本次獎牌還有個特色，就是每塊獎牌都有來自艾菲爾鐵塔的鐵片，自1899年建成，艾菲爾鐵塔進行多次整修，團隊也有將部分材料保存下來，這次奧運辦在法國巴黎，也在獎牌融入這個特色。

1896年在希臘雅典舉行的首屆現代奧運中，獎牌就是由法國國家鑄幣廠製造，據說當時希臘不會製作獎牌，因此向他們求助，往後的1900年巴黎奧運、1924年巴黎奧運、1924年霞慕尼冬奧以及1992年阿爾貝維爾冬奧也都由他們製作獎牌。

關鍵字： 2024奧運巴黎奧運獎牌

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