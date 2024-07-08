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大谷翔平領軍道奇6人參賽　大聯盟明星賽完整名單出爐

▲▼道奇6人入選明星賽。（圖／道奇IG）

▲道奇6人入選明星賽。（圖／道奇IG）

記者楊舒帆／綜合報導

大聯盟8日（台灣時間）公布明星賽參賽名單，比賽將於17日於遊騎兵主場進行，道奇入選球員包含大谷翔平合計6人陣仗參賽。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在休息室裡宣布明星隊參賽名單，談到大谷翔平時，他說，「當他穿上道奇球衣時，很明顯就會入選明星賽，他是全世界最受歡迎的人，棒球界人氣最高。很幸運有他加入我們球隊，大谷翔平是一位天生的超級巨星。」接著休息室響起掌聲，大谷翔平彎腰90度鞠躬，在一旁的山本由伸也祝賀他。

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除了大谷翔平之外，道奇還有貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）、史密斯（Will Smith）以及赫南德茲（Teoscar Hernández），投手則有葛拉斯諾（Tyler Glasnow）獲選。

入選名單中，海盜火球「狀元郎」斯肯斯（Paul Skenes）也獲得關注，他是史上第一位參加選秀未滿一年就入選明星賽的球員。費城人戰績、人氣雙贏，合計7人入選明星賽最多，道奇6人排第2，教士與守護者各有5人。

國聯明星賽先發名單

指定打擊：大谷翔平 道奇
捕手：康崔拉斯（William Contreras）釀酒人
一壘手：哈波（Bryce Harper）費城人
二壘手：馬提（Ketel Marte）響尾蛇
三壘手：波姆（Alec Bohm）費城人
游擊手：透納（Trea Turner）費城人
外野手：普洛法（Jurickson Profar）教士
外野手：耶利奇（Christian Yelich）釀酒人
外野手：小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）教士

國聯明星隊投手名單

葛拉斯諾（Tyler Glasnow）道奇
海斯利（Ryan Helsley）紅雀
霍夫曼（Jeff Hoffman）費城人
今永昇太 小熊
羅培茲（Reynaldo López）勇士
塞爾（Chris Sale）勇士
史考特（Tanner Scott）馬林魚
斯肯斯（Paul Skenes）海盜
斯特拉姆（Matt Strahm）費城人
蘇亞雷斯（Ranger Suárez） 教士
韋伯（Logan Webb）巨人
惠勒（Zack Wheeler）費城人

國聯明星隊替補野手名單

捕手：
史密斯（Will Smith）道奇

內野手：
阿布拉姆斯（CJ Abrams）國民
阿隆索（Pete Alonso）大都會
阿拉耶茲（Luis Arraez）教士
貝茲（Mookie Betts）道奇
克魯茲（Elly De La Cruz）紅人
弗里曼（Freddie Freeman）道奇
麥馬漢（Ryan McMahon）洛磯

外野手：
賀南德茲（Teoscar Hernandez）道奇
梅里歐（Jackson Merrill ）教士
拉莫斯（Heliot Ramos）巨人
雷諾斯（Bryan Reynolds）海盜

指定打擊：
歐蘇納（Marcell Ozuna）勇士

美聯明星隊先發名單

指定打擊：艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）太空人
捕手：拉契曼（Adley Rutschman）金鶯
一壘手：小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr）藍鳥
二壘手：奧圖維（Jose Altuve）太空人
三壘手：拉米瑞茲（Jose Ramirez）守護者
游擊手：韓德森（Gunnar Henderson）金鶯
外野手：賈吉（Aaron Judge）洋基
外野手：索托（Juan Sotos）洋基
外野手：關（Steven Kwan）守護者

美聯明星隊投手名單

安德森（Tyler Anderson）天使
伯恩斯（Corbin Burnes）金鶯
克拉斯（Emmanuel Clase）守護者
克羅切（Garrett Crochet）白襪
吉爾伯特（Logan Gilbert）水手
霍姆斯（Clay Holmes）洋基
霍克（Tanner Houck）紅襪
盧戈（Seth Lugo）皇家
米勒（Mason Miller）運動家
拉根斯（Cole Ragans）皇家
史庫柏爾（Tarik Skubal）老虎
葉茲（Kirby Yates）遊騎兵

美聯明星隊替補野手名單

捕手：
培瑞茲（Salvador Perez）皇家

內野手：
柯瑞亞（Carlos Correa）雙城
德弗斯（Rafael Devers，紅襪
奈勒（Josh Naylor）守護者
佩瑞德茲（Isaac Paredes）光芒
賽米恩（Marcus Semien）遊騎兵
小惠特（Bobby Witt Jr.） 皇家

外野手：
杜蘭（Jarren Duran）紅襪
格林（Riley Greene）老虎
塔克（Kyle Tucker）太空人

指定打擊：
弗萊（David Fry）守護者

關鍵字： 大聯盟明星賽道奇大谷翔平費城人

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