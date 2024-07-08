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大谷翔平單場雙盜　本季大聯盟最速達成「20轟、20盜」

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇8日（台灣時間）與釀酒人交手系列賽第3戰，大谷翔平擔任首棒、指定打擊，單場雙盜壘，大聯盟生涯第3次「20全壘打、20盜」，為本季最快達到此紀錄的球員。

面對釀酒人先發左投凱戈（Dallas Keuchel），道奇打線前5局吃足苦頭，大谷翔平首打席纏鬥到滿球數敲二壘滾地球，3局下第二打席同樣滿球數，這次突破防線，掃出中外野安打。

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大谷翔平在壘上伺機而動，史密斯（Will Smith）對決到第3球時，盜上二壘，但裁判判決打者妨礙守備，史密斯出局，大谷翔平也回到一壘。不過下一棒弗里曼（Freddie Freeman）在打擊時，大谷翔平又發動盜壘且成功上二壘，達成第19盜，隨後弗里曼選到保送，大谷翔平再與弗里曼演出雙盜壘，達成第20盜。這時赫南德茲（Teoscar Hernández）又保送，兩出局滿壘大好機會，道奇卻沒得分。

大谷翔平4局下第三打席擊出內野滾地球，6局下第四打席對中繼投手裘尼斯（Jakob Junis）遭到三振，9局下第五打席又遭到三振。大谷翔平此戰5打數1安打，吞2K，達成2次盜壘成功，連兩年「20轟、20盜」，本季是生涯第3次，而且在7月就達成，比2021年8月達成的時間還早，也是本季唯一達標的打者，目前打擊率.314，累計28轟，OPS為1.036。

道奇由新秀弗羅布萊斯基（Justin Wrobleski）掛帥先發，初登板就遭到耶利奇（Christian Yelich）、哈斯（Eric Haase）全壘打震撼教育，不過仍投滿5局，失4分。而道奇直到6局上才攻破凱戈防線，泰勒（Chris Taylor）轟兩分砲，追近至2比4，但牛棚7至9局都失分，差距拉開，最終以2比9落敗。

關鍵字： 大谷翔平道奇釀酒人20全壘打20盜棒球

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