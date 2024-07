「我會努力將冠軍帶來費城！」　喬治改穿8號原因節目揭曉

▲快艇喬治轉戰76人。(圖/CFP)

記者簡名杉/綜合報導

洛杉磯快艇明星前鋒喬治(Paul George)於休賽季與快艇談判續約破局後,馬上以一紙4年2.12億美元(約68.7億台幣)的超級頂薪合約轉戰費城76人,確定前往費城後,喬治發出聲明,直言,「我會努力將冠軍帶來費城!」76人的老闆哈里斯(Josh Harris)也在聲明中強調,「我們的球隊會因為喬治的到來變得更好、更強、更危險!」

貴為9屆全明星、6度年度最佳隊伍、4度最佳防守隊伍的超級明星球員,喬治轉戰費城後將與「大帝」恩比德(Joel Embiid)與新星馬克西(Tyrese Maxey)合組三巨頭,他日前於加盟時發出聲明,「我真的非常興奮,能加入這支歷史悠久且球迷都超熱情的球隊!我已經迫不及待的想加入這支才華橫溢的球隊,並努力為費城帶來一個總冠軍!」

76人總管莫雷(Daryl Morey)則對喬治的到來感到一片光明,「我們非常高興能迎接喬治加入費城76人,他是位能打多個位置的頂級搖擺人,攻防兩端的表現都非常出色,並且能完美的跟恩比德、馬克西契合搭配。」

「他犧牲奉獻的精神、努力工作的態度以及令人難忘的職業生涯,都在讓他一步步往名人堂的道路上前進,我們將對他為球隊帶來的影響感到興奮,且致力於為費城帶來另一座總冠軍!」莫雷說,球隊老闆哈里斯也直言,喬治的到來一定能幫助76人變得更好、更強、更危險!

而喬治在加盟職業生涯的第四支球隊之後,背上的號碼也將隨之更換,他在大學時期與職業生涯前期為了致敬偶像「黑曼巴」布萊恩(Kobe Bryant),而身穿24號球衣,後來則因為美國分級「PG-13」的因素,改穿13號。

但這兩個號碼在76人分別是傳奇球星瓊斯(Bobby Jones)、張伯倫(Wilt Chamberlain)的退休背號,因此他在新賽季將改穿「8號」球衣,他日前已經預告,選擇8號的原因將在自己主持的播客節目《Podcast P》最新一集當中揭曉。

New episode

New team

New jersey number...



Find out Monday pic.twitter.com/wDEp5enJXC