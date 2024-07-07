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「我會努力將冠軍帶來費城！」　喬治改穿8號原因節目揭曉

▲雷霆多特、快艇喬治。（圖／CFP）

▲快艇喬治轉戰76人。（圖／CFP）

記者簡名杉／綜合報導

洛杉磯快艇明星前鋒喬治(Paul George)於休賽季與快艇談判續約破局後，馬上以一紙4年2.12億美元(約68.7億台幣)的超級頂薪合約轉戰費城76人，確定前往費城後，喬治發出聲明，直言，「我會努力將冠軍帶來費城！」76人的老闆哈里斯(Josh Harris)也在聲明中強調，「我們的球隊會因為喬治的到來變得更好、更強、更危險！」

貴為9屆全明星、6度年度最佳隊伍、4度最佳防守隊伍的超級明星球員，喬治轉戰費城後將與「大帝」恩比德(Joel Embiid)與新星馬克西(Tyrese Maxey)合組三巨頭，他日前於加盟時發出聲明，「我真的非常興奮，能加入這支歷史悠久且球迷都超熱情的球隊！我已經迫不及待的想加入這支才華橫溢的球隊，並努力為費城帶來一個總冠軍！」

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76人總管莫雷(Daryl Morey)則對喬治的到來感到一片光明，「我們非常高興能迎接喬治加入費城76人，他是位能打多個位置的頂級搖擺人，攻防兩端的表現都非常出色，並且能完美的跟恩比德、馬克西契合搭配。」

「他犧牲奉獻的精神、努力工作的態度以及令人難忘的職業生涯，都在讓他一步步往名人堂的道路上前進，我們將對他為球隊帶來的影響感到興奮，且致力於為費城帶來另一座總冠軍！」莫雷說，球隊老闆哈里斯也直言，喬治的到來一定能幫助76人變得更好、更強、更危險！

而喬治在加盟職業生涯的第四支球隊之後，背上的號碼也將隨之更換，他在大學時期與職業生涯前期為了致敬偶像「黑曼巴」布萊恩(Kobe Bryant)，而身穿24號球衣，後來則因為美國分級「PG-13」的因素，改穿13號。

但這兩個號碼在76人分別是傳奇球星瓊斯(Bobby Jones)、張伯倫(Wilt Chamberlain)的退休背號，因此他在新賽季將改穿「8號」球衣，他日前已經預告，選擇8號的原因將在自己主持的播客節目《Podcast P》最新一集當中揭曉。

關鍵字： 喬治費城76人NBA快艇

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