運動雲

>

勇士發文感謝4冠功臣K湯！主帥柯爾認他轉隊是「最好決定」

▲▼勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯普森轉戰獨行俠。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

效力金州勇士長達13個賽季，並為球隊摘下4冠的大功臣「K湯」湯普森(Klay Thompson)，於休賽季透過一筆涉及6隊的「先簽後換」轉戰達拉斯獨行俠，日前K湯發文感謝老東家，柯瑞(Stephen Curry)也連發30張照片致敬好兄弟，今天輪到球團發文向這位老臣致謝：將帶領美國隊征戰巴黎奧運的勇士教頭柯爾(Steve Kerr)也對於湯普森的決定給予祝福，並稱之為「最好的決定」。

▲▼勇士續約主帥柯爾。（圖／CFP）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲勇士主帥柯爾。（圖／CFP）

身為巴黎奧運美國隊主帥的柯爾，目前正在拉斯維加斯展開國家隊集訓，他在受訪時被問到對於湯普森離隊的看法，執教了湯普森長達10年的柯爾坦言不捨，「事情很難如你所想的發展，我們希望可以按照計畫進行，大家一起從這邊退役，但最終沒有發生，我們祝福湯普森，我們不只愛他，也會想念他。」

今年賽季柯爾一度把湯普森從先發下放到板凳，他透露兩人有就此事討論過，湯普森也完全理解他的出發點，「我認為對湯普森來說，這幾年最困擾的他就是該如何處理自己的傷病，之前並不需要給他太多建議，但過去的幾年，他開始需要這些建議。」

柯爾直言，他對於湯普森能從傷病中走出來，並展現出自己的水準，幫助勇士再拿下一座冠軍，感到非常「驚嘆」，他也認為湯普森這時候選擇轉換環境發展，是對於目前的他來說「最好的決定」。

對於這位4冠大功臣的離開，勇士球團終於在今天正式發出官方感謝文，文中寫道，「13年、4座冠軍以及數不清的標誌性時刻。感謝你付出的一切！」致敬這位在球隊效力13年、出賽793場比賽、投進2481顆三分球的超級射手。

關鍵字： 湯普森勇士柯爾NBA

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大谷翔平本季第28轟出爐生涯200轟Ｍ1　道奇連2天暢飲釀酒人

大谷翔平本季第28轟出爐生涯200轟Ｍ1　道奇連2天暢飲釀酒人

有策略仍難以攻破勝騎士　平野惠一稱讚獅子軍守備

有策略仍難以攻破勝騎士　平野惠一稱讚獅子軍守備

「最性感運動員」再戰巴黎奧運！　場邊激吻照曝光驚傳死會

「最性感運動員」再戰巴黎奧運！　場邊激吻照曝光驚傳死會

走過父喪之痛奪生涯60勝　德保拉：未來每一勝都獻給祂

走過父喪之痛奪生涯60勝　德保拉：未來每一勝都獻給祂

布依德歸化有變數？打瓊斯盃機率剩2成　外籍生莫巴耶成備案

布依德歸化有變數？打瓊斯盃機率剩2成　外籍生莫巴耶成備案

溫網第3輪「世界第一球后」爆冷出局！　21連勝紀錄中斷

溫網第3輪「世界第一球后」爆冷出局！　21連勝紀錄中斷

莊智淵、高承睿奪WTT挑戰賽亞軍　相差24歲師徒搭檔最佳成績

莊智淵、高承睿奪WTT挑戰賽亞軍　相差24歲師徒搭檔最佳成績

大谷翔平30歲後首轟！　總教練讚嘆：毫無疑問的一擊

大谷翔平30歲後首轟！　總教練讚嘆：毫無疑問的一擊

劉時豪發想慶祝手勢　鞏冠看劉基鴻開轟超開心

劉時豪發想慶祝手勢　鞏冠看劉基鴻開轟超開心

最後一尾自由大魚找到東家！迪羅臣3年約先簽後換當國王

最後一尾自由大魚找到東家！迪羅臣3年約先簽後換當國王

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

熱門新聞

大谷翔平本季第28轟出爐生涯200轟Ｍ1　道奇連2天暢飲釀酒人

有策略仍難以攻破勝騎士　平野惠一稱讚獅子軍守備

「最性感運動員」再戰巴黎奧運！　場邊激吻照曝光驚傳死會

走過父喪之痛奪生涯60勝　德保拉：未來每一勝都獻給祂

布依德歸化有變數？打瓊斯盃機率剩2成　外籍生莫巴耶成備案

溫網第3輪「世界第一球后」爆冷出局！　21連勝紀錄中斷

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平本季第28轟　生涯兩百轟Ｍ1

2難攻勝騎士　平野惠一讚獅子軍守備

3「最性感運動員」再戰巴黎奧運！　驚傳死會了

4德保拉走過父喪之痛奪生涯60勝

5布依德歸化有變數？打瓊斯盃機率剩2成

最新新聞

1守護神回歸！大都會牛棚完美表現

2魔鷹傷到鼠蹊部　王柏融頂上4棒

3荷蘭2比1逆轉晉級歐國盃4強

4烏拉圭淘汰巴西晉級美洲盃4強

5雙城米蘭達連12打數敲安平紀錄

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

最美體育記者宮河麻耶開球！　難忘台灣小籠包「明天就去吃」

「證件妹」前進巴黎奧運　吳佳穎爆料選手證照片自己拍的

張嗣漢、錢薇娟雙職籃會長合體現身　新職籃合併議題一概不回應

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

中空背心加短裙融合棒球元素 統一獅Uni-Girls加新血更活潑

湖南洞庭湖潰堤　湖水倒灌急撤近6000人

李李仁《周處》哽咽奪男配角　謝陶晶瑩「幫我做出最好的選擇」

金秀賢突被cue〈Lemon〉笑瞪粉絲　樂隊老師衝上台救援他傻眼XD

福懋科技公司鷹架倒塌2亡　員工雨中逃命！崩毀瞬間曝

丫頭「10年沒演出」現身高雄啤酒節　合體郭書瑤唱《姊姊妹妹站起來》
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366