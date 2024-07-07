勇士發文感謝4冠功臣K湯！主帥柯爾認他轉隊是「最好決定」

▲湯普森轉戰獨行俠。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

效力金州勇士長達13個賽季，並為球隊摘下4冠的大功臣「K湯」湯普森(Klay Thompson)，於休賽季透過一筆涉及6隊的「先簽後換」轉戰達拉斯獨行俠，日前K湯發文感謝老東家，柯瑞(Stephen Curry)也連發30張照片致敬好兄弟，今天輪到球團發文向這位老臣致謝：將帶領美國隊征戰巴黎奧運的勇士教頭柯爾(Steve Kerr)也對於湯普森的決定給予祝福，並稱之為「最好的決定」。

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▲勇士主帥柯爾。（圖／CFP）

身為巴黎奧運美國隊主帥的柯爾，目前正在拉斯維加斯展開國家隊集訓，他在受訪時被問到對於湯普森離隊的看法，執教了湯普森長達10年的柯爾坦言不捨，「事情很難如你所想的發展，我們希望可以按照計畫進行，大家一起從這邊退役，但最終沒有發生，我們祝福湯普森，我們不只愛他，也會想念他。」

今年賽季柯爾一度把湯普森從先發下放到板凳，他透露兩人有就此事討論過，湯普森也完全理解他的出發點，「我認為對湯普森來說，這幾年最困擾的他就是該如何處理自己的傷病，之前並不需要給他太多建議，但過去的幾年，他開始需要這些建議。」

柯爾直言，他對於湯普森能從傷病中走出來，並展現出自己的水準，幫助勇士再拿下一座冠軍，感到非常「驚嘆」，他也認為湯普森這時候選擇轉換環境發展，是對於目前的他來說「最好的決定」。

對於這位4冠大功臣的離開，勇士球團終於在今天正式發出官方感謝文，文中寫道，「13年、4座冠軍以及數不清的標誌性時刻。感謝你付出的一切！」致敬這位在球隊效力13年、出賽793場比賽、投進2481顆三分球的超級射手。