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大谷翔平30歲後首轟！　總教練讚嘆：毫無疑問的一擊

實習記者李立祥／綜合報導

道奇日籍球星大谷翔平今天（7日）在主場對釀酒人一掃低迷近況，在第8局敲出本季第28支全壘打，同時也是他30歲生日後的首支全壘打，距離大聯盟生涯第200支全壘打僅差1支，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）提及那支全壘打更是讚嘆道，「毫無疑問的一擊。」

據日媒《full-count》報導，大谷在前2場對響尾蛇的比賽中，創下個人生涯最差的連續6打席被三振紀錄，在本場之前的7場比賽他一共被三振15次，總教練羅伯斯也在賽前表示，「翔平對低球太過積極，他自己也明白這一點。」

而本場比賽大谷修正錯誤，2打數敲出1支全壘打、1支三壘安打，選到2次保送、1次觸身球，5打席球數上壘，讓總教練羅伯斯賽後表示，「我在賽前就說到，他會調整過來的，我感覺他能做到，他也選到了四壞球。」

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▲道奇大谷翔平敲出本季第28轟，終結近期低潮。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平敲出本季第28轟，終結近期低潮。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球道奇大谷翔平

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