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最後一尾自由大魚找到東家！迪羅臣3年約先簽後換當國王

▲活塞康寧漢、公牛迪羅臣。（圖／CFP）

▲公牛迪羅臣轉戰國王。（圖／CFP）

記者簡名杉／綜合報導

自NBA自由球員市場開市以來，大部分的大咖球星新賽季落腳處幾乎都塵埃落定，僅剩下芝加哥公牛明星砍將迪羅臣(DeMar DeRozan)尚未確定新東家，今(7)日最新消息傳出，他將以一紙3年合約「先簽後換」轉戰沙加緬度國王，成為最後一位找到新東家的自由球員大魚。

將滿35歲的迪羅臣，近三個賽季都效力公牛，229場出賽、平均36.7分鐘上場時間，能夠斬獲25.5分、4.7籃板、5.1助攻，投籃三圍是49.6%/33.6%/86.7%，並且二度入選全明星賽、獲選一次NBA年度第二隊，然而他的好表現卻跟公牛隊的戰績成反比，近三年分別位居東區第六、第十、第九。

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根據《ESPN》權威記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導指出，迪羅臣將以一紙3年7000萬美元(約22.6億台幣)的合約加入國王，並同時啟動一筆三方「先簽後換」，國王則將陣中主力前鋒巴恩斯(Harrison Barnes)送到聖安東尼奧馬刺，同時把後衛杜阿爾特(Chris Duarte)、兩個二輪選秀權與現金交易給公牛。

▲▼勇士柯瑞、國王巴恩斯。（圖／CFP）

▲國王巴恩斯被交易到馬刺。（圖／CFP）

巴恩斯將透過這筆「先簽後換」轉戰馬刺，32歲的他近六個賽季都為國王效力，399場出賽、平均33分鐘上場時間能砍下14.7分、4.9籃板、2.1助攻，新賽季他將迎接NBA生涯第四支球隊，與「控球之神」保羅(Chris Paul)、最佳新秀「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)攜手作戰。

關鍵字： 迪羅臣國王公牛巴恩斯NBA

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