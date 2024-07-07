NBA球星對決！　希臘「字母哥」領軍擊敗斯洛維尼亞

What they all came to see ???????????? pic.twitter.com/8rGYimZ8cF — FIBA (@FIBA) July 6, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

奧運資格賽希臘賽區迎來重頭戲！由NBA2屆MVP「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)率領的希臘，在準決賽強碰「金童」唐西奇(Luka Doncic)領軍的斯洛維尼亞，最終希臘靠著安戴托昆波攻下13分、沃克爾(Thomas Walkup)19分，以96比68擊敗斯洛維尼亞，希臘離進軍巴黎奧運僅一步之遙。

斯洛維尼亞開局不利，被希臘先得13分，以32比14希臘領先結束首節；希臘第2節一度將比分擴大到23分，但斯洛維尼亞不輕言放棄，在半場結束前將比分縮小至47比33。

不過希臘在第3節再次出擊，打出一波11比3的小高潮拉開差距，並以16分的優勢進入第4節；末節希臘打出15比0攻勢，終場希臘以96比68獲勝。

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斯洛維尼亞全場投籃命中率為43%(54投23中)，而希臘的命中率為54%(70投34中)，同時希臘在籃板球上也以38比25佔據優勢。

根據《美聯社》報導，希臘沃克爾賽後表示，「自從教練斯潘諾里斯(Vassilis Spanoulis)接手這項工作以來，我們的唯一目標就是前進奧運，距離這一目標只剩1場比賽，我們必須保持謙虛和專注。」

唐西奇本場拿下21分，這也是他首次與安戴托昆波在國際賽場對決，賽後他也稱讚希臘，「他們打得比我們好得多，他們更有侵略性。我認為他們是一支了不起的球隊，他們有安戴托昆波，但其他球員、教練都很重要且出色。」

希臘冠軍賽將對陣克羅埃西亞，贏得比賽的一方將獲得巴黎奧運參賽資格。

▲安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)（左）與唐西奇(Luka Doncic)（右）。（圖／達志影像／美聯社）