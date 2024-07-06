2024日文版中職球員名鑑出爐　平野惠一開心台灣棒球宣傳到海外

▲兄弟總教練平野惠一很開心看到日文版中職觀戰手冊出版。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

專門介紹中職6球團的日文書籍近期出版，兄弟總教練平野惠一6日收到書本後表示，「很開心可以利用這本書，將台灣棒球宣傳到海外。」但看到封面有啦啦隊女孩的照片也開玩笑地表示，「球員不可以輸給啦啦隊，中職各方面都要更好。」

平野惠一來台多年，他感受到身邊有越來越多日本人特地從日本飛來台灣看中職，也希望讓外國人更了解中職，不只日本，其他國家的球迷也是。很多人第一次知道中職，資料比較難查到，看這本書是了解中職的一個方法，也要透過媒體協助宣傳。

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平野惠一也希望中職有機會可以向海外輸出好手，這也是很重要的事，以及國際賽時，中華隊能變得更強，讓國內棒球人氣提升，更多球迷進場看球。

繼2015年、2021年後，今年再有第三本日語版中職球員名鑑，加入啦啦隊版面是第一次的嘗試，內容相當豐富。這本書有3位作者，木本健治曾在台灣留學，長期關注台灣職棒，古賀隆介也是對中職很關注的日本球迷，曾在國際賽自製日語的中華隊名冊放在網路上供大家免費下載，駒田英任職於中央廣播電台，在台灣多年從基層到職棒都有相當程度的了解。

透過中職各球團及聯盟大力協助，讓他們趕在球季中出版這本中職球員、啦啦隊名鑑，內容有兩位日籍總教練的訪問，以及亞冠賽對日本表現出色的古林睿煬，也透過專度訪談，讓日本球迷認識他。