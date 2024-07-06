「日本Curry」與溜馬簽約續拚NBA　他是柯瑞品牌首位國際球員

▲「日本Curry」富永啓生。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

23歲的「日本Curry」富永啓生上季率內布拉斯加大學闖進睽違10年的NCAA錦標賽，被選為「Big Ten」聯盟第2隊成員，上個月他成了勇士天王柯瑞(Stephen Curry)個人品牌「Curry Brand」簽下的首位國際球員，儘管在NBA選秀會落選，他今(6)日與溜馬簽下「Exhibit 10」合約，繼續追逐NBA夢。

188公分的富永啓生2019年赴美追夢，2021年從Ranger College轉到內布拉斯加大學就讀，他在內布拉斯加大學待了3年共出賽94場，當中57場先發，場均上場22.7分鐘，能得11.4分、1.8籃板和0.9助攻。

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▲「日本Curry」富永啓生。（圖／達志影像／美聯社）

富永啓生上季繳出場均15.1分、2.3籃板和1.4助攻，整季飆進76顆三分彈，外線命中率為37.4%，率隊挺進睽違10年的NCAA錦標賽，還贏得NCAA三分球大賽冠軍；美中不足的是，初次體驗「3月瘋」的他，首戰就強碰德州農工大學，隨即遭到淘汰。

有著「日本Curry」稱號的富永啓生，上個月獲NBA歷史三分球王柯瑞的個人品牌「Curry Brand」青睞，雙方達成一紙複數年球鞋合約協議。富永啓生成了「Curry Brand」旗下首位國際球員，大大鼓舞了這位日本神射，他開心表示，「柯瑞一直是我的籃球偶像之一。我一直努力模仿他的打法，所以能加入他的品牌，真的是夢想成真。」

OFFICIAL: Curry Brand has signed Japanese PG Keisei Tominaga to a multi-year shoe deal as the brand’s 1st international athlete.



“Steph has always been one of my basketball heroes,” says @KeiseiTominaga. “I have worked hard to emulate his game in my own basketball career,… pic.twitter.com/ZoNhtdKQFq — Nick DePaula (@NickDePaula) June 14, 2024

儘管富永啓生在NBA選秀會落選，不過溜馬為他開啟大門，以「Exhibit 10」合約簽下他。「Exhibit 10」合約為非保障、訓練營類型合約，這類型的球員將獲邀參加NBA季前訓練營、熱身賽，有機會擠進15人開季名單，球隊必須在例行賽開打之前，決定是否將該名球員放進開季名單，還是揮棄後下放旗下G聯盟隊伍。

「Exhibit 10」合約期限為1年，簽約金最高5萬美元，但前提是球員必須在球隊的G聯盟附屬隊伍效力至少60天。球隊可在例行賽開打前將「Exhibit 10」合約轉為雙向合約，雙向合約允許球員在NBA和G聯盟之間「切換」，最多可在NBA效力45天。

▲「日本Curry」富永啓生。（圖／達志影像／美聯社）