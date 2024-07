「日本Curry」與溜馬簽約續拚NBA　他是柯瑞品牌首位國際球員

▲「日本Curry」富永啓生。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

23歲的「日本Curry」富永啓生上季率內布拉斯加大學闖進睽違10年的NCAA錦標賽,被選為「Big Ten」聯盟第2隊成員,上個月他成了勇士天王柯瑞(Stephen Curry)個人品牌「Curry Brand」簽下的首位國際球員,儘管在NBA選秀會落選,他今(6)日與溜馬簽下「Exhibit 10」合約,繼續追逐NBA夢。

188公分的富永啓生2019年赴美追夢,2021年從Ranger College轉到內布拉斯加大學就讀,他在內布拉斯加大學待了3年共出賽94場,當中57場先發,場均上場22.7分鐘,能得11.4分、1.8籃板和0.9助攻。

富永啓生上季繳出場均15.1分、2.3籃板和1.4助攻,整季飆進76顆三分彈,外線命中率為37.4%,率隊挺進睽違10年的NCAA錦標賽,還贏得NCAA三分球大賽冠軍;美中不足的是,初次體驗「3月瘋」的他,首戰就強碰德州農工大學,隨即遭到淘汰。

有著「日本Curry」稱號的富永啓生,上個月獲NBA歷史三分球王柯瑞的個人品牌「Curry Brand」青睞,雙方達成一紙複數年球鞋合約協議。富永啓生成了「Curry Brand」旗下首位國際球員,大大鼓舞了這位日本神射,他開心表示,「柯瑞一直是我的籃球偶像之一。我一直努力模仿他的打法,所以能加入他的品牌,真的是夢想成真。」

