陳將双、王凱裕等5位職籃待選搖擺人搶眼　訓練師給建議

▲職籃聯合選秀球探報告。（圖／T1聯盟提供）

記者游郁香／綜合報導

2024聯合選秀會將在7月15日展開，T1聯盟特別邀請EMPOWER黃柏偉與yo4籃球王天佑兩位訓練師，針對幾位待選新秀進行特色分析，首波解析的是控球後衛與鋒衛選手。

不讓身高限制夢想 控衛們站穩舞台的生存之道

[廣告]請繼續往下閱讀...

控球後衛通常是每支球隊進攻的核心，藉由掌握場上局勢，穿針引線串連球隊攻勢。兩軍對壘的關鍵時刻，如何掌控球隊運作節奏，往往得仰賴控球選手的控場能力。彭柏樺、陳力生、余維豪、莊朝勝就是本屆選秀會中值得期待的控衛選手。

彭柏樺曾創下單場51分的驚天一役，擁有速度與切入能力，屬攻擊型後衛。在人才輩出的小後衛時代，需加強其組織能力、強化防守強度以補足身材劣勢，透過實戰磨練發展特色項目。

▲陳力生。（圖／大專體總提供）

陳力生對於場上的節奏掌控極佳，總能在球隊混亂的時候給予一劑強心針，其擋拆進攻與分球的細膩度相當成熟，更能創造三分跳投、中距離拋投等進攻機會，期許未來若能增進一對一的錯位能力，將是一位值得期待的潛力選手。

余維豪本學年扛起臺藝大後場指揮官角色，中距離的終結與外線能力是他的武器，也能帶動小組配合，製造出自己與隊友的空擋。若能增加身體對抗性與持球、運球的穩定度，將大大提升自己的競爭力。

▲莊朝勝。（圖／記者李毓康攝）

莊朝勝帶著大學場均 7.1分、2.1助攻、34.4％外線命中率成績單提前投入選秀，對於球場的解讀能力極佳，為少數具備自主攻擊火力的後衛球員，在加強領導風範、整體穩定性後，必屬未來新星。

身材與體能條件優異 鋒衛群拓展技能包無痛銜接職業賽場

現代籃球節奏亦趨快速，鋒衛球員有著先天身材條件，若能依據敵隊防守佈陣，自由轉換進攻發動點和戰術終結點，讓防守者摸不透每次進攻時，球員所擔任之角色，對於球隊和球員本身皆是一大優勢。黃柏偉與王天佑兩位訓練師，對於參與本次選秀的魏莨哲、陳將双、李允傑、王凱裕和雷蒙恩等鋒衛搖擺人，皆有著不同的建議與期待。

UBA年度本土得分王魏莨哲 ，大學四年間成長幅度與未來潛力有目共睹，兼顧高控球的挑戰籃筐與投射能力，防守端也有高敏銳度，若補上較缺乏的左側攻擊、傳導能力，職業生涯勢必無可限量。

▲陳將双。（圖／記者李毓康攝）

世新大學主力球員陳將双不僅擁有大將之風，個人能力更是不在話下，擁有創造多元進攻手段的滿滿天賦。未來若能加強出手選擇效率、傳球細膩度與防守移動速度，定能成為更具威脅性的進攻箭頭。

在體測會上大放異彩的雷蒙恩，移動與反應能力技壓群雄，跳躍項目也是本土最高，在球場上能做的事情也非常廣泛，接下來只需花些時間適應台灣打球的風格與方式，找到自己的定位，應能站穩自己的位置。

▲王凱裕。（圖／記者李毓康攝）

「政大飛人」王凱裕為典型3D球員，190公分有著令人驚艷的彈跳能力，以三分出手及快攻箭頭為其殺手鐧，非常適合無球搭配。籃板與防守端的實力也格外亮眼，未來可強化個人單打能力與投籃穩定性，會更具優勢。

雄鷹射手李允傑可謂本屆最佳射手之一，三分命中率近四成，急停跳投也是其招牌。良好的出手選擇且擁有穩定投射能力，使其能為球隊進攻加入更多變化。增進處理球的能力，有機會無痛銜接職業賽場。