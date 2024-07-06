運動雲

>

陳將双、王凱裕等5位職籃待選搖擺人搶眼　訓練師給建議

▲▼職籃聯合選秀球探報告。（圖／T1聯盟提供）

▲職籃聯合選秀球探報告。（圖／T1聯盟提供）

記者游郁香／綜合報導

2024聯合選秀會將在7月15日展開，T1聯盟特別邀請EMPOWER黃柏偉與yo4籃球王天佑兩位訓練師，針對幾位待選新秀進行特色分析，首波解析的是控球後衛與鋒衛選手。

不讓身高限制夢想　控衛們站穩舞台的生存之道

[廣告]請繼續往下閱讀...

控球後衛通常是每支球隊進攻的核心，藉由掌握場上局勢，穿針引線串連球隊攻勢。兩軍對壘的關鍵時刻，如何掌控球隊運作節奏，往往得仰賴控球選手的控場能力。彭柏樺、陳力生、余維豪、莊朝勝就是本屆選秀會中值得期待的控衛選手。

彭柏樺曾創下單場51分的驚天一役，擁有速度與切入能力，屬攻擊型後衛。在人才輩出的小後衛時代，需加強其組織能力、強化防守強度以補足身材劣勢，透過實戰磨練發展特色項目。

▲國體大主控陳力生表態將提前投入職籃選秀。（圖／大專體總提供）

▲陳力生。（圖／大專體總提供）

陳力生對於場上的節奏掌控極佳，總能在球隊混亂的時候給予一劑強心針，其擋拆進攻與分球的細膩度相當成熟，更能創造三分跳投、中距離拋投等進攻機會，期許未來若能增進一對一的錯位能力，將是一位值得期待的潛力選手。

余維豪本學年扛起臺藝大後場指揮官角色，中距離的終結與外線能力是他的武器，也能帶動小組配合，製造出自己與隊友的空擋。若能增加身體對抗性與持球、運球的穩定度，將大大提升自己的競爭力。

▲▼2024UBA大專籃球聯賽決賽男子組冠軍戰，政大男籃莊朝勝。（圖／記者李毓康攝）

▲莊朝勝。（圖／記者李毓康攝）

莊朝勝帶著大學場均 7.1分、2.1助攻、34.4％外線命中率成績單提前投入選秀，對於球場的解讀能力極佳，為少數具備自主攻擊火力的後衛球員，在加強領導風範、整體穩定性後，必屬未來新星。

身材與體能條件優異　鋒衛群拓展技能包無痛銜接職業賽場

現代籃球節奏亦趨快速，鋒衛球員有著先天身材條件，若能依據敵隊防守佈陣，自由轉換進攻發動點和戰術終結點，讓防守者摸不透每次進攻時，球員所擔任之角色，對於球隊和球員本身皆是一大優勢。黃柏偉與王天佑兩位訓練師，對於參與本次選秀的魏莨哲、陳將双、李允傑、王凱裕和雷蒙恩等鋒衛搖擺人，皆有著不同的建議與期待。

UBA年度本土得分王魏莨哲 ，大學四年間成長幅度與未來潛力有目共睹，兼顧高控球的挑戰籃筐與投射能力，防守端也有高敏銳度，若補上較缺乏的左側攻擊、傳導能力，職業生涯勢必無可限量。

▲2024UBA大專籃球聯賽決賽男子組季軍戰，世新男籃陳將双。（圖／記者李毓康攝）

▲陳將双。（圖／記者李毓康攝）

世新大學主力球員陳將双不僅擁有大將之風，個人能力更是不在話下，擁有創造多元進攻手段的滿滿天賦。未來若能加強出手選擇效率、傳球細膩度與防守移動速度，定能成為更具威脅性的進攻箭頭。

在體測會上大放異彩的雷蒙恩，移動與反應能力技壓群雄，跳躍項目也是本土最高，在球場上能做的事情也非常廣泛，接下來只需花些時間適應台灣打球的風格與方式，找到自己的定位，應能站穩自己的位置。

▲▼2024UBA大專籃球聯賽決賽男子組冠軍戰，政大男籃王凱裕。（圖／記者李毓康攝）

▲王凱裕。（圖／記者李毓康攝）

「政大飛人」王凱裕為典型3D球員，190公分有著令人驚艷的彈跳能力，以三分出手及快攻箭頭為其殺手鐧，非常適合無球搭配。籃板與防守端的實力也格外亮眼，未來可強化個人單打能力與投籃穩定性，會更具優勢。

雄鷹射手李允傑可謂本屆最佳射手之一，三分命中率近四成，急停跳投也是其招牌。良好的出手選擇且擁有穩定投射能力，使其能為球隊進攻加入更多變化。增進處理球的能力，有機會無痛銜接職業賽場。

關鍵字： T1PLG職籃陳將双王凱裕

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

球迷脫序丟「冰粽」給啦啦隊！中職聯盟、悍將球團齊發聲譴責

球迷脫序丟「冰粽」給啦啦隊！中職聯盟、悍將球團齊發聲譴責

江坤宇聰明雙殺幫大忙　平野在大巨蛋總想起被樂天逆轉

江坤宇聰明雙殺幫大忙　平野在大巨蛋總想起被樂天逆轉

克迪頂替艾士特先發輪值　徐基麟周日重啟牛棚

克迪頂替艾士特先發輪值　徐基麟周日重啟牛棚

點出范國宸攻擊漸入佳境　富藍戈開「劇場」陳金鋒不擔心

點出范國宸攻擊漸入佳境　富藍戈開「劇場」陳金鋒不擔心

點出伍立辰投球特色　王建民評估未來定位

點出伍立辰投球特色　王建民評估未來定位

陳俊秀大巨蛋首轟「不好打」　喊話兄弟搶全年第一

陳俊秀大巨蛋首轟「不好打」　喊話兄弟搶全年第一

K湯向勇士提了4份合約都遭拒　美媒：2年前奪冠後一切都變了

K湯向勇士提了4份合約都遭拒　美媒：2年前奪冠後一切都變了

高塩將樹來大巨蛋確認細節　蘇泰安透露簽下複數約

高塩將樹來大巨蛋確認細節　蘇泰安透露簽下複數約

K湯「不再自由」必須離開　勇士記者：傷口癒合後他會回來

K湯「不再自由」必須離開　勇士記者：傷口癒合後他會回來

沒想過退休前能來大巨蛋　胡金龍有一項貼心建議

沒想過退休前能來大巨蛋　胡金龍有一項貼心建議

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

熱門新聞

球迷脫序丟「冰粽」給啦啦隊！中職聯盟、悍將球團齊發聲譴責

江坤宇聰明雙殺幫大忙　平野在大巨蛋總想起被樂天逆轉

克迪頂替艾士特先發輪值　徐基麟周日重啟牛棚

點出范國宸攻擊漸入佳境　富藍戈開「劇場」陳金鋒不擔心

點出伍立辰投球特色　王建民評估未來定位

陳俊秀大巨蛋首轟「不好打」　喊話兄弟搶全年第一

讀者回應

﻿

熱門新聞

1球迷脫序丟「冰粽」！聯盟、球團齊聲譴責

2江坤宇聰明　平野巨蛋想起被逆轉

3克迪頂替艾士特　徐基麟周日重啟

4富藍戈開「劇場」陳金鋒不擔心

5點出伍立辰特色　王建民評估定位

最新新聞

14位熱門待選全能長人解析

2職籃待選新秀分析　訓練師給陳將双建議

3大谷翔平生日不快樂苦吞3K

4艾卡拉茲晉級溫網16強

5賈吉回應私人教練批評洋基養成

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

最美體育記者宮河麻耶開球！　難忘台灣小籠包「明天就去吃」

張嗣漢、錢薇娟雙職籃會長合體現身　新職籃合併議題一概不回應

「證件妹」前進巴黎奧運　吳佳穎爆料選手證照片自己拍的

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

余艾玟用1個月備戰巴黎奧運　劉恆妤首闖五環殿堂圓兩個夢想

網紅自強號上演「屍速列車」！　地板扭曲爬行驚嚇全場...台鐵回應了

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

砂石車左轉遇女騎士直接超車　後車嚇爛長按喇叭提醒救1命

金秀賢來台機場「關內就暴動」　原地轉圈繞場突衝向粉絲簽名！

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366