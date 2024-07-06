私人教練批評洋基養成　賈吉：我無法控制別人的行為

▲「法官」賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

近況陷入低潮的洋基，不只讓出美聯東區龍頭寶座，連陣中主砲「法官」賈吉（Aaron Judge）的私人打擊教練申克（Richard Schenck），也在社群網站批評洋基打者養成，賈吉對此表示，「這與我無關，這是別人的評論。」

根據大聯盟官網報導，洋基昨（5日）輸給紅人，系列賽被橫掃，也讓申克忍不住在轉播單位《YES Network》X貼文下回覆，「當他打得像MVP時，他們輸了18場中的13場，洋基的打者養成太糟糕了。」

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賈吉在今天賽前被問到此評論，他表示這個事情也是記者給他看才知道，「說實話，這與我無關，這是別人在發表評論，我不會替別人背書，我無法控制別人的行為，我沒什麼可說的。」

這件事看起來不會影響賈吉跟申克的關係，他透露自己將會繼續跟申克合作。賈吉曾將2017的好表現歸功於申克，當賽季他擊出52轟、打擊三圍0.284/0.422/0.627，攻擊指數1.049的成績。

對於申克的評論，洋基總教練布恩（Aaron Boone）與賈吉的態度一致，「人們都會說些什麼，當然每個人都有權利發表自己的意見，尤其是你經歷艱難時期並穿著這件球衣時。我知道有人會做出評論，但你不能被這些事情困擾，我們有很多事情要擔心，重點是確保每天都做好準備並盡全力。」

▲洋基總教練布恩（Aaron Boone） 。（圖／達志影像／美聯社）