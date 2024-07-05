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吳念庭初先發無建樹！哈瑪星8局失1分鎖住雄鷹下半季首勝

▲台鋼雄鷹洋將哈瑪星。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹洋將哈瑪星。（圖／台鋼雄鷹提供） 

記者簡名杉／綜合報導

味全龍今(5)日晚迎來下半季首戰，在主場迎戰台鋼雄鷹，客隊的雄鷹「來著不善」，前兩局就打進3分，而有了打線支援，先發洋投哈瑪星投的虎虎生風，全場投滿8局，只在第2局挨了吉力吉撈．鞏冠的陽春彈失1分，率領雄鷹以6比1掃落味全龍，下半季首戰以贏球作結，個人也摘下本季第4勝。

此役迎來生涯中職初先發的前旅日好手吳念庭，被雄鷹安排在先發第五棒、鎮守三壘防區，但是全場3打數沒有敲安，擊出兩次滾地球、一次中外野飛球，僅靠著一次四壞球保送上壘。

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雖然「台鋼砲瓦」吳念庭沒有發揮，不過雄鷹的機關槍打線卻從首局就開始掃射，杜家明在滿壘之際敲出左外野平飛安打，一棒打回2分，2局上半再由曾子祐、陳文杰的安打串連，為球隊追加1分。

此後要一路到9局上，雄鷹打線才再有斬獲，王博玄、林家鋐、曾子祐棒棒開花，為雄鷹補進第4分，接著「大王」王柏融掃出右外野方向三壘安打，送回壘上所有隊友，同時幫助球隊將領先拉開到5分之差，鎖定勝局。

而龍隊打線僅在2局下靠著吉力吉撈．鞏冠擊出陽春彈打下1分，其他8局完全一籌莫展，尤其在雄鷹先發左投哈瑪星主投的前8局，僅擊出6支安打，還被哈瑪星三振了6次，沒有太多有效攻勢，9局下半雄鷹推出守護神雷公守成，他僅用9球就成功關門，為球隊的下半季首勝盡一份力。

關鍵字： 台鋼雄鷹吳念庭哈瑪星味全龍

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