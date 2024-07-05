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悍將「沉睡的隊長」甦醒！把握一鍋鍋「猿粥」摘下半季首勝

記者簡名杉／桃園報導

▲▼中職范國宸。（圖／記者李毓康攝）

▲富邦悍將范國宸敲出本季首轟。（圖／記者李毓康攝）

中華職棒35年下半季今(5)日正式展開，樂天桃猿今晚在主場迎戰富邦悍將，一度落後的悍將，4局上靠著「隊長」范國宸掃出本季「首轟」三分砲反超比數，雖然馬上被猿隊追平，但7局上悍將靠著桃猿狂「煮粥」，單局發生3次失誤，灌進3分超前分，終場悍將就以7比6力克桃猿，下半季開紅盤。

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主隊桃猿此役2局下就有攻勢，林泓育敲安後，廖健富、馬傑森分別靠著四壞球、觸身球保送上壘，將壘包填滿，接著張閔勛擊出右外野適時安打一棒2分，林政華再補上高飛犧牲打，猿隊單局打下3分大局。

不過悍將先在3局，靠著王勝偉在一、三壘有人時的內野滾地球追回1分，4局上再展開猛攻，首棒打者王正棠敲出長打站上得點圈，下一棒董子恩遭觸身球上壘，接著本季沉睡已久的「隊長」范國宸發威，棒打開季7勝0敗的桃猿洋投魔神樂，不只本季首轟出爐，這支三分彈還率領悍將逆轉比數。

▲▼中職范國宸。（圖／記者李毓康攝）

▲富邦悍將范國宸。（圖／記者李毓康攝）

然而落後1分的桃猿，馬上在下半局由林政華的右外野長打，送回二壘上的隊友追平比數，又陷入平手的兩隊，戰況在7局上豬羊變色，陳真敲出右外野平飛安打後，王念好擺出短棒造成猿隊一壘手廖健富失誤，想不到桃猿從此一瀉千里「亂成好幾鍋粥」。

悍將下一棒李宗賢敲出一壘方向滾地球，廖健富接球後想傳往二壘抓雙殺，卻發生暴傳，悍將直接兵不血刃跑回超前分，接下來池恩齊再度觸擊，這次輪到三壘手梁家榮發生失誤，悍將藉由這3次失誤攻下2分，而今晚復活的「隊長」范國宸再補上高飛犧牲打，打回悍將單局第3分，鎖定勝局。

雖然猿隊力挽狂瀾，7局下由陳晨威的三壘安打與梁家榮的中間穿越安打串連追回1分，但是悍將「鐵牛棚」8局開始打卡上班，曾峻岳、富藍戈接力守成，桃猿僅在9局下由林子偉敲出高飛犧牲打追回1分，悍將驚險收下下半季首勝。

▲▼中職范國宸。（圖／記者李毓康攝）

▲富邦悍將范國宸。（圖／記者李毓康攝）

上半季沉睡已久的悍將「隊長」范國宸，此役終於展現出自己的品質，擔任先發5棒、一壘手的他，3個打數敲出1支全壘打，本季首轟總算出爐，全場還包辦4分打點，收下本場比賽的單場MVP；開季7連勝的桃猿洋投魔神樂，此役主投6.1局失7分，其中4分自責分，「不敗之身」終於被攻破。

關鍵字： 中職桃猿悍將范國宸

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