張育成中職初登場先發與否？陳金鋒：「看到人」才能決定

▲中職富邦悍將總教練陳金鋒。（圖／記者李毓康攝）

記者簡名杉／桃園報導

富邦悍將今(5)日宣布，與旅美好手張育成已經達成合約共識，將於11日為他舉行加盟記者會，12日他就會迎來中職初登場，悍將總教練陳金鋒今天談到張育成回台首戰的定位，他強調要排張育成先發並不是太大的問題，但最主要還是要依張育成的身體狀況來決定。

陳金鋒指出，由於悍將接下來要移師台東跟台鋼雄鷹展開系列賽，會在台東待四天，目前還不確定張育成何時會回台，但會讓他先調整時差，並且安頓好家人，才會讓他正式加入球隊準備出賽。

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▲旅美好手張育成。（圖／達志影像／美聯社）

關於張育成於中職初登場的角色，陳金鋒強調就是游擊手，但先發與否還不能確定，會先等他回到台灣之後，看他的狀況來決定，「要他先發一定是可以的，但我還是要理解他的狀況再說啦，因為人回來你丟給我，我怎麼知道他現在的狀況是怎樣，他不像吳念庭一直住在台灣，可以掌握狀況，必須等碰到面才知道他的狀況。」

而張育成回台之後會不會先下二軍調整？陳金鋒也沒有給出正面回應，「現在不太能理解他身體的程度跟比賽的狀況到哪裡，或許不需要打比賽，可能去二軍打也可以。」強調一切都還是要等到看到人之後才能做決定。