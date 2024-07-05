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林昀儒、陳思羽為巴黎奧運暖身　闖WTT曼谷球星挑戰賽混雙4強

▲▼林昀儒、陳思羽。（圖／CFP）

▲林昀儒、陳思羽。（圖／CFP）

文／中央社

台灣桌球混雙組合林昀儒與陳思羽今天在WTT曼谷球星挑戰賽8強賽，與香港組合姚鈞濤與吳詠琳鏖戰5局，最終以局數3比2獲勝，闖進4強。

林昀儒與陳思羽今年巴黎奧運將各自代表台灣男、女團出賽，同時也要攜手參加混雙項目，本週前進世界桌球職業大聯盟（WTT）曼谷球星挑戰賽，為奧運暖身。

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林昀儒與陳思羽目前世界排名第7，首輪以直落3淘汰實力有一段差距的泰國組合薩利（Puripong Saelee）與潘卡約伊（Supamas Pankhaoyoy），今天與排名第36的香港組合姚鈞濤與吳詠琳交手。

▲▼林昀儒、陳思羽。（圖／CFP）

▲林昀儒、陳思羽。（圖／CFP）

台灣組合前2局打完以7比11、11比6與對方戰成平手，第3局台灣組合克服開賽0比4落後，連得5分、一度超前比分，局末更化解對手3個局點機會，可惜未能逆轉，以12比14再丟1局 第4局台灣組合重振旗鼓，趁著對手自亂陣腳，以6比1開局，儘管一度被追成2分差，但台灣組合隨後拉出一波5比1攻勢，以11比5成功延長戰線，決勝局再延續這股氣勢，以11比6迎接勝利。

繼今年3月新加坡大滿貫賽後，林昀儒與陳思羽再度闖進4強，將出戰世界排名第3的日本組合張本智和與早田希娜，而對手近況不錯，最近一個月以來接連在盧布里雅納球星挑戰賽、薩格勒布挑戰賽、突尼斯挑戰賽摘冠。

林昀儒與陳思羽今天都至少1日3戰，混雙4強賽將在今晚進行，且後續還要各自為單打晉級門票努力，其中林昀儒男單32強將對戰美國華裔選手馬金寶，而陳思羽將與日本選手長崎美柚碰頭。

關鍵字： 巴黎奧運2024奧運2024奧運桌球林昀儒陳思羽

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