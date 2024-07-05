台啤雲豹痛失蔣淯安等首冠班底　緊急簽下呂濟而拚2連霸

▲台啤雲豹簽下呂濟而。（圖／台啤雲豹提供）

記者游郁香／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹今年贏得隊史首冠，但幾名冠軍班底蔣淯安、李啟瑋都已轉戰他隊，加上新聯盟規定每名洋將年薪上限為20萬美元，等同斷了前NBA球星「表弟」卡森斯下季回歸的希望，雲豹球團緊急補進資歷豐富的後衛呂濟而，營運長顏行書表示，期待呂濟而在新賽季扮演關鍵角色。

以下為雲豹完整公告

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃園台啤永豐雲豹職業籃球隊今(5日) 宣布與後衛呂濟而達成協議，新賽季他將繼續披上72號戰袍為雲豹效力，營運長顏行書表示，歡迎呂濟而加入雲豹，相信他能快速融入球隊，並促進球隊整體更進步，在新賽季中扮演關鍵角色。

呂濟而今年32歲，身高187公分，體重80公斤， T1聯盟成立後，首先效力新北中信特攻，為陣中主力後衛，後被交易至台南台鋼獵鷹卻因傷休息很長一段時間，直到上季才傷癒復出，共出賽24場、平均上場14分鐘，攻下3.8分。

對於能夠加盟台啤永豐雲豹，呂濟而說，「很高興能加入雲豹這個大家庭，雲豹一直是一支充滿活力且競爭力強的球隊，期待與新隊友並肩作戰，朝著共同的目標前進，為新的賽季做準備，這是一支很有潛力與天賦的冠軍球隊，希望我能夠在快攻和防守方面為團隊提供更多的幫助，用拚勁感染隊友，以團隊目標為重，實現二連霸。」

呂濟而畢業於國立高雄師範大學，曾效力於台北市達欣工程籃球隊、NBL湖南勇勝籃球俱樂部、裕隆納智捷籃球隊和新北中信特攻籃球隊，經驗相當豐富。