紅人阿伯特繳6.1局好投　助隊賞洋基近9戰第7敗

阿伯特(Andrew Abbott)



實習記者胡冠辰/綜合報導

辛辛那提紅人今(4日)遠征紐約挑戰美東豪門紐約洋基,紅人靠著先發阿伯特(Andrew Abbott)力繳6.1局僅失1分好投外加救援投手克魯茲(Fernando Cruz)7局下讓「法官」賈吉(Aaron Judge)打出關鍵雙殺的好表現下,幫助球隊終場以3比2擊敗洋基,洋基吞近9戰第7敗。

Noelvi's first HR of the year came off the bat at 111.5 MPH‼️@MarteNoelvi pic.twitter.com/tsIBX8inZ5