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紅人阿伯特繳6.1局好投　助隊賞洋基近9戰第7敗

▲阿伯特（Andrew Abbott）。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿伯特（Andrew Abbott）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

辛辛那提紅人今（4日）遠征紐約挑戰美東豪門紐約洋基，紅人靠著先發阿伯特（Andrew Abbott）力繳6.1局僅失1分好投外加救援投手克魯茲（Fernando Cruz）7局下讓「法官」賈吉（Aaron Judge）打出關鍵雙殺的好表現下，幫助球隊終場以3比2擊敗洋基，洋基吞近9戰第7敗。

2局上，客隊紅人率先發動進攻，史蒂芬生（Tyler Stephenson）敲安上壘後下一棒馬提（Noelvi Marte）咬中洋基明星左投羅丹（Carlos Rodon）一顆失投的92英里速球，一棒扛出左外野大牆形成兩分砲，幫助紅人先馳得點取得2比0領先。5局上紅人攻勢再起，費爾柴德（Stuart Fairchild）的陽春砲讓紅人將領先優勢擴大至3比0。

憋了大半場時間的洋基打線直到7局下半才有所作為，1出局1、2壘有人時沃爾普（Anthony Volpe）敲出二壘安打幫助球隊追回2分，下一棒索托（Juan Soto）選到保送，洋基1出局持續攻佔1、2壘，無奈下一棒隊長賈吉擊出雙殺打中斷攻勢。9下紅人終結者迪亞茲（Alexis Díaz）保送後讓沃爾普擊出雙殺打，隨後索托（Juan Soto）飛球遭接殺出局，迪亞茲收下今年第19次救援成功，紅人終場就以1分之差擊敗洋基。

「現在是競爭的時候了，」讓賈吉在關鍵時刻敲出雙殺的紅人後援克魯茲賽後激動的說道，「我知道你是誰，但我在這，我有三個投球類型可以讓你出局」，當克魯茲走下投手丘時，他激動的揮舞著拳頭，表情溢於言表的大喊，克魯茲稱此刻為「世界上最好的感覺」。

「讓他們主場球迷、人群被關起來！比賽當時已經岌岌可危，所以解決這半局後對我來說，是體育界最好的感覺之一，我不知道還有什麼比此刻感受更好的」。克魯茲最後說道。

關鍵字： MLB紐約洋基辛辛那提紅人

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