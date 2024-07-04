不在乎誰當第1棒！　貝茲被大谷翔平超狂表現征服

▲道奇貝茲（Mookie Betts）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

道奇貝茲（Mookie Betts）在6月17日被觸身球砸中左手造成骨折，目前正處於復健階段。他不在的日子裡，道奇第1棒變成大谷翔平，他也不負眾望繳出打擊率0.352佳績，貝茲表示，自己對棒序沒有意見，不會堅持要擔任第1棒。

當地媒體《Dodger Blue》在X上表示，「貝茲復出後準備好擔任二壘手、外野手或游擊手。如果道奇希望讓大谷翔平擔任第1棒打者，他對打擊順序沒有意見。」

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自貝茲受傷離隊後，大谷成為了道奇1棒打者。總計大谷擔任第2棒69場比賽，打擊率為0.314，而在14場比賽中擔任第1棒時，打擊率則高達0.352。

此外，35歲的老將羅哈斯（Miguel Rojas）在游擊防區上展現穩定的防守，如果貝茲轉當二壘手，就可以替換掉表現不佳，打擊率僅0.218的拉克斯（Gavin Lux），讓他擔任板凳球員，從而增加球隊靈活性。

貝茲表示，「打擊順序並不重要，翔平就是翔平，他的表現令人欽佩。我已經被他的出色表現驚訝許多次，現在已經沒那麼訝異了。」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）談到讓羅哈斯擔任游擊手時表示：「羅哈斯的防守能力無需質疑，貝茲的復出時間以及羅哈斯的身體狀況和比賽情況將決定一切，但我們肯定會考慮這個選擇。」

貝茲在賽前進行復健訓練，也開始做傳接球和跑壘訓練，被砸中的左手更沒有疼痛感。不過他也表示，恢復期為6到8週，而目前進度也才2週，離復出還有一段時間。

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）