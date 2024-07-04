大谷翔平連4年明星賽先發　美聯、國聯都入選是日本第1人　

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

大聯盟今天（4日）公布今年明星賽先發野手陣容，洛杉磯道奇日本球星大谷翔平獲選國聯指定打擊票選第一，生涯連4年入選明星賽，是自鈴木一朗後，第二位達成此成就的日本選手，而在美聯、國聯都入選明星賽則是日本第一人。至於明星賽其他名單則將在美國時間7月7日宣布。

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Sin embargo, estará en el Juego de Estrellas como bateador designado de la Liga Nacional pic.twitter.com/HvmJZQfyuF [廣告]請繼續往下閱讀... July 4, 2024

大谷翔平在天使隊時期2021年到2023年連續3年入選明星賽，今年轉戰到國家聯盟道奇隊，以DH獲得球迷票選明星賽先發，連4年在明星賽先發，是日本選手第2人，僅次於鈴木一朗的連續10次。

2021年大谷翔平首次以投打二刀流的身手參加明星賽，同時也報名全壘打大賽，生涯三度在明星賽合計4打數擊出1支安打、選到2次保送。

因為去年9月動右手肘韌帶手術，大谷翔平今年在道奇隊專職DH，本季出賽83場，繳出3成20打擊率、27轟、64分打點外加1.048的OPS，其中打擊率跟全壘打數是國聯榜首，打點則是國聯第三，獲選國家聯盟明星賽DH先發。

美聯明星賽先發，洋基雙雄「法官」賈吉（Aaron Judge）與強打索托（Juan Soto）分別鎮守中外野以及右外野，左外野守則是守護者打者關（Steven Kwan），關靠著打擊率3成62、0.526的長打率外加0.945的OPS成功獲得生涯首次入選明星賽的榮譽。

The American League All-Star Game starters are set! pic.twitter.com/EwgM4PNWZJ — MLB Network (@MLBNetwork) July 3, 2024

美聯內野方面，目前轟出15發全壘打的金鶯拉契曼（Adley Rutschman）入選捕手先發，一壘手為連續第四年入選全明星賽的藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr），二壘手為生涯第9次入選明星賽的太空人奧圖維（Jose Altuve），三壘守則是目前敲出23 支全壘打、跑出15次盜壘外加76分打點名列美中榜首的守護者隊拉米瑞茲（Jose Ramirez），游擊手為首次入選明星賽的金鶯韓德森（Gunnar Henderson），最後指定打擊的位置則是目前2成97打擊率、18轟的太空人隊重砲手艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）。

國聯明星賽先發，國聯人氣王、費城人強打哈波（Bryce Harper）為先發一壘手（生涯8度入選），二壘手為生涯第2次入選明星賽的響尾蛇隊馬提（Ketel Marte），三壘手則是費城人隊波姆（Alec Bohm），游擊手為費城人隊透納（Trea Turner），值得一提的是，費城人隊是自2016年芝加哥小熊隊以來，第一支至少有三名內野手被選為先發的國聯球隊。

Presenting the National League starters for the 2024 MLB All-Star Game pic.twitter.com/WAlTmWTl08 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) July 3, 2024

國聯先發外野方面，左外野手為生涯首次入選的教士普洛法（Jurickson Profar），中外野則是釀酒人強打耶利奇（Christian Yelich），右外野為教士小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）。