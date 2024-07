大谷翔平連4年明星賽先發　美聯、國聯都入選是日本第1人　

▲道奇大谷翔平。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

大聯盟今天(4日)公布今年明星賽先發野手陣容,洛杉磯道奇日本球星大谷翔平獲選國聯指定打擊票選第一,生涯連4年入選明星賽,是自鈴木一朗後,第二位達成此成就的日本選手,而在美聯、國聯都入選明星賽則是日本第一人。至於明星賽其他名單則將在美國時間7月7日宣布。

????????⚾️ Shohei Ohtani no participará en el HR Derby del All Star de la #MLB, pues fueron los mismos Dodgers quienes no le dieron permiso al pitcher japonés por recomendación médica.



Sin embargo, estará en el Juego de Estrellas como bateador designado de la Liga Nacional pic.twitter.com/HvmJZQfyuF