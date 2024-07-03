新職籃引發「蔡家第三代」分歧　蔡明忠有條件加盟

▲富邦蔡家推動PLG聯盟成立，已決定同意與T1合組新聯盟。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

其實PLG、T1聯盟並非第一次討論合併，由於新北國王董事長王文祥堅持所有球隊齊心合組新聯盟，新北國王執行長陳信生積極拜會各大球隊老闆，終於促成聯盟合併，卻也爆出富邦勇士未在第一時間同意加入，與富邦蔡家第三代分歧有關。

時間回到2020年，PLG成立初期僅富邦勇士、璞園領航猿、夢想家、攻城獅4球隊，「隔年PLG決定擴編至6球隊，台塑王家的新北國王、中信辜家的中信特攻都有意加入，唯獨中信特攻被拒於門外，因此辜家決定另找其他球隊組新聯盟T1。」知情人士說。

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其實T1成立後，2聯盟不時傳出整併聲浪，直至去年中首次在檯面下醞釀合併。T1高層人士透露：「PLG的富邦勇士、璞園領航猿、夢想家曾找T1的中信特攻、高雄海神，5隊另組新聯盟，T1顧及聯盟球隊權利，堅持必須團進團出，導致合併破局。」

自此，陳信生主動拜會各球隊大老闆，第一站來到璞園董事長李忠恕辦公室，2人從台灣職籃發展聊到合併，「李董（李忠恕）是促成聯盟合併的重要推手，他提醒採取公司制的PLG與T1合併會有股權問題，讓合併一事變得更複雜。」陳信生說。

2023年11月，PLG改組從公司制變成協會制，未來任何決策不用再比股東股權大小，每支球隊都握有平等的話語權。直至上個賽季，陳信生更加速推動聯盟合併的行動，「我至少去李董辦公室拜訪10次，既然大家有共識推合併就要成功，接下來就是公平討論細節。」

本刊調查，富邦勇士遲未對聯盟合併表態是因內部意見分歧，蔡家第三代、富邦育樂董事長蔡承道支持合併，堂哥蔡承儒為富邦勇士領隊卻有不同想法。蔡家親友透露：「Douglas（蔡承道）認為合併能降低球團經營壓力，Chris（蔡承儒）創立富邦勇士、PLG，對球團有不願放棄的深厚感情。」截稿前2人均無答覆；富邦育樂表示，公司內部有充分討論，並無意見不一致。

王文祥、陳信生分頭爭取支持，王透露與富邦金董事長蔡明興是朋友，這段時間透過簡訊溝通。陳信生積極拜會富邦集團董事長蔡明忠，「大董（蔡明忠）希望聯盟合併最後要回到以PLG為母體來討論。」

此外，蔡明忠反問聯盟合併有哪些好處？「新北國王、夢想家在上個賽季打15場，賽事不夠豐富，但T1有許多優秀的本土球星，合併後能看到像雲豹蔣淯安與新北國王李愷諺等各種對抗組合，本土球員之間的精彩賽事可以抓住粉絲目光，有助於贊助商、轉播權利金集中化。」陳信生當時這樣回答。

知情人士透露：「如果能解決主場館共用問題，就能解決富邦蔡家的心腹之患。富邦勇士長期深耕台北，以台北和平體育館為主場，結果台新金去年成立職籃隊，鎖定同一座城市、同一座主場，長期下來會影響票房收入。」有T1球隊董座聽聞搖頭：「聯盟合併的談判還沒進入深水區，後續還有得談。」



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