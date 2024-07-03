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王文祥1動作催生「新聯盟」　11球隊火速合併

新北國王奪下PLG上個賽季冠軍，全場粉絲熱情尖叫。（王文祥提供）

▲新北國王奪下PLG上個賽季冠軍，全場粉絲熱情尖叫。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

2大聯盟合併急如星火，讓外界霧裡看花。本刊調查，PLG、T1合併一事，其實與PLG上個賽季的賽程有關，因此新北國王奪下總冠軍後，新北國王董事長王文祥僅花3天時間，促成11支球隊同意合組新聯盟。

新北國王執行長陳信生坦言，PLG在海外具影響力，除了新加坡，馬國、港澳民眾也會來台旅遊觀看PLG賽事，「不過上個賽季出現警訊，新北國王、夢想家打15場，賽事不夠豐富，球員、球迷都膩了，今年入館觀看人數略為下降。」

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王文祥決定親上火線，6月23日返美前，搞定聯盟合併事宜。20日新北國王奪冠後，隔日找同意合併的9支球隊簽署意向書，22日對外宣示聯盟合併，市場盛傳富邦勇士、璞園領航猿遲未表態，「Walter（王文祥）召開記者會，等同直接向這2支球隊下戰帖。」知情人士說。

根據本刊掌握，這份意向書有2重點，一是關乎新聯盟運作，加入後首年繳500萬元，以及3年保證金2,000萬元；其次聯盟未來發展，授權「新聯盟理事會」決定，優先討論人才制度、裁判制度、行銷規劃等議題。陳信生強調：「意向書內容絕非憑空出現，與所有球隊討論過。」

6月26日，PLG會長張嗣漢召集6支聯盟球隊開會，一致決議推動聯盟合併，知情人士直言：「形勢比人強的情況，富邦勇士、璞園領航猿不加入，等於被迫退出職籃。」3天後，T1將新人選秀體測會提早，與PLG合辦，正式跨出聯盟合併的第一步。

但外界好奇，富邦、璞園自2007年投入職籃事業，是2聯盟最資深的老大哥，為何拖到最後一刻才同意聯盟合併？王文祥和陳信生都跳出來緩頰：「大家對聯盟合併是樂觀其成的。」


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關鍵字： 鏡週刊王文祥

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