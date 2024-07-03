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34歲「前蜂王」華克宣布高掛球鞋！感性發文「像夢一場」

記者簡名杉／綜合報導

▲黃蜂華克、灰狼拉文。（圖／達志影像／美聯社）

▲「前蜂王」華克宣布退役。（圖／達志影像／美聯社）

前NBA明星控衛華克(Kemba Walker)由於傷病因素，今年賽季未獲任何NBA球隊青睞，轉戰歐洲聯賽，加盟摩納哥隊，而在今年賽季結束之際，他於個人社群網站上宣布高掛球鞋，結束13年職業生涯。

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34歲的華克於2011年選秀會首輪第9順位，被夏洛特山貓時任老闆「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)欽點入隊，此後隨著球隊更名成夏洛特黃蜂，並以他為核心建隊，使得他成為首任「蜂王」，他效力山貓與黃蜂共8個賽季，期間入選3次明星賽、1次年度第三隊。

後來他於2019年首度入選美國隊征戰世界盃男籃，並在同年被被交易到「綠衫軍」波士頓塞爾提克，但也從那時因為傷勢表現逐年下滑，後續陸續輾轉紐約尼克、達拉斯獨行俠，在去年賽季結束後淡出聯盟。

生涯12個NBA賽季，華克共出賽750場比賽、其中697場先發出賽，平均33.1分鐘上場時間，能斬獲19.3分、3.8籃板、5.3助攻、1.2抄截，投籃三圍是41.8%/36%/84%，而今年賽季轉戰歐洲聯賽摩納哥隊，26場出賽平均僅11分鐘上場時間，只有4.4分、1.4籃板、1.1助攻的成績。

華克在自己的社群網站中寫道，「感謝上帝賜予我的一切，籃球帶給我的一切超越我的想像，我非常感謝這一段驚人的旅程。我正式宣布從籃球賽場上退役，這一切就像是夢一場，當我回顧時，依然難以置信自己於職業生涯當中拿下這些成就。」最後他感謝他的父母、家人、教練、隊友們，並稱「這不是告別」，籃球永遠是他生命中的一部分，但同時也對於嶄新的未來感到興奮。

關鍵字： 華克黃蜂NBA

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