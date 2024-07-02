獨行俠連2年奪走詹皇「意中人」　勇士浪花兄弟成絕響

▲左起為湯普森、詹姆斯和柯瑞。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

4冠神射湯普森(Klay Thompson)正式告別灣區，轉投今年打進總冠軍賽的獨行俠，勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)所不願發生的事最終還是成真，浪花兄弟成了絕響。昨(1)日試圖招攬K湯的湖人天王詹姆斯(LeBron James)，則面臨連2年屬意的第3巨頭人選都被達拉斯「攔胡」的窘境。

湯普森今日與獨行俠達成3年5000萬美元(約16.2億台幣)的合約協議，將聯手「金童」唐西奇(Luka Doncic)、厄文(Kyrie Irving)組成3巨頭，爭取生涯第5座總冠軍。

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自2011年以首輪第11順位加盟勇士以來，湯普森已經在灣區待了13年，與他聯手超過10年的天王柯瑞在今年附加賽敗給國王後曾說，「我永遠無法想像自己和他們兩人(湯普森、格林)分開……我們一起經歷了那麼多。」他所不願發生的事最終還是成真了。

▲勇士3巨頭拆夥。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞與湯普森2012-13賽季首度搭檔先發，一起打完一整個賽季，驚人的三分火力擦亮了「浪花兄弟」的招牌，多年來都是對手最大的夢魘之一。當湯普森2020年底準備從左膝前十字韌帶傷勢中復出，卻又撕裂右腳阿基里斯腱時，聽到消息的柯瑞心碎哭了，足見兩人的兄弟情誼。

湯普森上季因合約談不攏，心情大受影響，季中因表現持續低迷被降為替補，整季僅繳出場均17.9分，這是自2013-14賽季以來，他首次單季場均得分低於20分。

▲勇士3巨頭拆夥。（圖／達志影像／美聯社）

湯普森曾多次表明想當「終生勇士人」，上個月卻被發現取消追蹤勇士官方IG，還刪除2年前贏得第4冠時與搭檔柯瑞的合照，灣區播客節目主持人威拉德(Mark Willard)當時就直言，「我想他走定了。」

湯普森決定與勇士分道揚鑣後，湖人天王詹姆斯在自由市場開市後隨即致電招攬，據《Bleacher Report》名記者海恩斯(Chris Haynes)的消息，洛城向K湯開出2000萬年薪，願在先簽後換中將主控羅素(D'Angelo Russell)送回勇士，但最後功虧一簣，詹皇面臨連2年中意的第3巨頭人選都被獨行俠「攔胡」的窘境，去年是厄文。

▲湖人天王詹姆斯招攬湯普森失利。（圖／CFP）